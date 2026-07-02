Dziennik Gazeta Prawana logo

UE wreszcie przyznaje to wprost. "Same słowa potępienia nie wystarczą"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:54
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kaja Kallas
Kaja Kallas/PAP Archiwalny
Unia Europejska wreszcie przyznaje to wprost. "Same słowa potępienia nie powstrzymają ataków na Kijów" – oświadczyła w czwartek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po nocnym zmasowanym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Ogłosiła, że zaproponuje tego dnia kolejne sankcje UE na rosyjski kompleks produkujący uzbrojenie.

Według mera Kijowa w nocnych atakach zginęło 13 osób, a 86 jest rannych; operacje poszukiwawczo-ratownicze są kontynuowane.

Kaja Kallas: Moskwę powstrzyma tylko większa presja

Wysoka przedstawicielka ds. zagranicznych i obronnych UE podkreśliła, że ataki na Kijów może powstrzymać jedynie stałe wsparcie militarne dla Ukrainy i zwiększona presja na Moskwę.

Kaja Kallas: Propozycje nowych sankcji wobec Rosji jeszcze dziś

W odpowiedzi na ataki zaproponuję dzisiaj objęcie sankcjami większej liczby podmiotów wspierających rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Im więcej Moskwa atakuje ludność cywilną, tym więcej sankcji musi zostać nałożonych – zaznaczyła w oświadczeniu opublikowanym na platformach internetowych.

Kaja Kallas: UE rozpoczęła wypłatę 6 mld euro na zakup dronów

Kallas przypomniała, że w tym tygodniu Unia Europejska rozpoczęła wypłatę 6 mld euro na zakup dronów, by wzmocnić obronę Kijowa. Pieniądze są wypłacane w ramach 90-miliardowej pożyczki UE dla Ukrainy na lata 2026-2027.

Będziemy zwiększać koszty, dopóki Rosja nie zrozumie, że nie może wygrać – dodała.

Podziękowała też unijnym dyplomatom pracującym w Kijowie za odwagę i poświęcenie w najtrudniejszych okolicznościach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Kijówwojna w UkrainieUnia Europejskakaja kallas
Powiązane
Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru
"Konfederacja light" nabiera kształtów. Ale już jest spór wokół nowej partii
Friedrich Merz i Donald Tusk
Niemiecki tygodnik: Rząd postępuje głupio, w naszym interesie jest wygrana Tuska
Kijów w ogniu
Kijów w ogniu po ataku Rosji. Dantejskie sceny, Ukraińcom odcięto drogę ucieczki
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski hit serialowy wraca. To adaptacja bestsellerowych powieści »
Zobacz
|
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 to będzie wyczyn
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Nowa Skoda Epiq
Skoda odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj