UE wreszcie przyznaje to wprost. "Same słowa potępienia nie wystarczą"

Według mera Kijowa w nocnych atakach zginęło 13 osób, a 86 jest rannych; operacje poszukiwawczo-ratownicze są kontynuowane.
Kaja Kallas: Moskwę powstrzyma tylko większa presja
Wysoka przedstawicielka ds. zagranicznych i obronnych UE podkreśliła, że ataki na Kijów może powstrzymać jedynie stałe wsparcie militarne dla Ukrainy i zwiększona presja na Moskwę.
Kaja Kallas: Propozycje nowych sankcji wobec Rosji jeszcze dziś
W odpowiedzi na ataki zaproponuję dzisiaj objęcie sankcjami większej liczby podmiotów wspierających rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Im więcej Moskwa atakuje ludność cywilną, tym więcej sankcji musi zostać nałożonych – zaznaczyła w oświadczeniu opublikowanym na platformach internetowych.
Kaja Kallas: UE rozpoczęła wypłatę 6 mld euro na zakup dronów
Kallas przypomniała, że w tym tygodniu Unia Europejska rozpoczęła wypłatę 6 mld euro na zakup dronów, by wzmocnić obronę Kijowa. Pieniądze są wypłacane w ramach 90-miliardowej pożyczki UE dla Ukrainy na lata 2026-2027.
Będziemy zwiększać koszty, dopóki Rosja nie zrozumie, że nie może wygrać – dodała.
Podziękowała też unijnym dyplomatom pracującym w Kijowie za odwagę i poświęcenie w najtrudniejszych okolicznościach.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.