UE wreszcie przyznaje to wprost. "Same słowa potępienia nie wystarczą"

Według mera Kijowa w nocnych atakach zginęło 13 osób, a 86 jest rannych; operacje poszukiwawczo-ratownicze są kontynuowane.

Kaja Kallas: Moskwę powstrzyma tylko większa presja

Wysoka przedstawicielka ds. zagranicznych i obronnych UE podkreśliła, że ataki na Kijów może powstrzymać jedynie stałe wsparcie militarne dla Ukrainy i zwiększona presja na Moskwę.

Kaja Kallas: Propozycje nowych sankcji wobec Rosji jeszcze dziś

W odpowiedzi na ataki zaproponuję dzisiaj objęcie sankcjami większej liczby podmiotów wspierających rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Im więcej Moskwa atakuje ludność cywilną, tym więcej sankcji musi zostać nałożonych – zaznaczyła w oświadczeniu opublikowanym na platformach internetowych.

Kaja Kallas: UE rozpoczęła wypłatę 6 mld euro na zakup dronów

Kallas przypomniała, że w tym tygodniu Unia Europejska rozpoczęła wypłatę 6 mld euro na zakup dronów, by wzmocnić obronę Kijowa. Pieniądze są wypłacane w ramach 90-miliardowej pożyczki UE dla Ukrainy na lata 2026-2027.

Będziemy zwiększać koszty, dopóki Rosja nie zrozumie, że nie może wygrać – dodała.

Podziękowała też unijnym dyplomatom pracującym w Kijowie za odwagę i poświęcenie w najtrudniejszych okolicznościach.