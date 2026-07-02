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Kijów w ogniu po ataku Rosji. Dantejskie sceny, Ukraińcom odcięto drogę ucieczki

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:24
[aktualizacja 49 minut temu]
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Kijów w ogniu
Kijów w ogniu/PAP Archiwalny
Kijów w ogniu po ataku Rosji. Siły rosyjskie dokonały w nocy ze środy na czwartek zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów uderzając m. in. w budynki mieszkalne – poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Co najmniej dziewięć osób poniosło śmierć, a 34 zostało ranne w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta.

Informacje o liczbach ofiar śmiertelnych i rannych przekazał szef administracji wojskowej Kijowa Tymyr Tkaczenko zastrzegając, że mogą się one zwiększyć. I tak faktycznie się stało, bowiem wcześniejsze doniesienia mówiły o dwóch ofiarach śmiertelnych i 16 rannych.

Wzrost liczby ofiar

Co najmniej dziewięć osób zginęło w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, ranne są co najmniej 34 osoby – poinformował w czwartek rano w kolejnym komunikacie szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.

"Wiadomo o dziewięciu potwierdzonych zabitych, sprawdzana jest informacja o kilku dodatkowych osobach, ale prace w miejscu (uderzeń rosyjskich pocisków – PAP) trwają. Potwierdzono także informacje o 34 rannych, w tym co najmniej jednym dziecku" – napisał w komunikatorze Telegram.

Tkaczenko poinformował, że w następstwie ataku zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach Kijowa.

"Są bardzo duże, bezpośrednie trafienia w budynki mieszkalne, gdzie spod gruzów, niestety, wydobywani są m.in. zabici. Kijowianie, nie ignorujcie alarmów. Rosjanie celowo uderzają właśnie w budynki mieszkalne. Ta noc znowu pokazała ich terrorystyczną naturę" – podkreślił.

Budynek mieszkalny i hotel w płomieniach

Jak przekazał wcześniej na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko, częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W płomieniach stanął dach hotelu usytuowanego przy Bulwarze Szewczenki w centrum miasta.

Zmasowany atak Rosji na 28 celów w Kijowie

W kolejnym wpisie Kliczko poinformował, że Kijów atakowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi, a łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta po obu stronach Dniepru

Na zdjęciach umieszczonych na Telegramie widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra.

Sybiha: To podła wojna Putina przeciw cywilom

Kijów przeżył noc grozy; zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów – oświadczył w czwartek rano szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha po zmasowanym ataku Rosji.

Minister zaapelował do partnerów zagranicznych, by szybko podjęli decyzje w sprawie obrony powietrznej dla jego kraju.

"Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy! To nasz główny apel do partnerów po nocy grozy, jaką przeżył Kijów. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku brutalnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy z użyciem wszystkich rodzajów rakiet i dronów. Niestety, liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Zespoły ratownicze nadal pracują" – napisał Sybiha na platformie X.

Podkreślił, że Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. "Zbrodniarz wojenny Putin potrafi prowadzić jedynie podłą i terrorystyczną wojnę przeciwko ludności cywilnej, kobietom i dzieciom. Ponieważ w wojnie przeciwko Siłom Obrony Ukrainy nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów" – zaznaczył.

Sybiha oświadczył, że tego rodzaju ataki są poważnymi zbrodniami wojennymi i są o nich informowani partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe".

"Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror. Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej i pocisków są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu presji sankcyjnej na Rosję są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy dla sektora energetycznego, są potrzebne teraz, a nie później!" – napisał.

Minister podkreślił, że usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni przeciwko Ukraińcom twierdzeniem, iż Moskwa działa w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, jest niemoralne.

"W tej wojnie jest agresor i jest państwo broniące się zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja nie ma żadnego prawa do przeprowadzania ataków na Ukrainę, natomiast Ukraina ma pełne prawo odpowiadać, bronić się przed agresorem i uderzać we wszystkie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji" – oświadczył Sybiha.

Niezwłoczny powrót Zełenskiego do kraju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.

Poderwanie polskich myśliwców

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w czwartek wczesnym rankiem o zakończeniu misji polskiego lotnictwa, które w nocy zostało poderwane do lotu w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. "Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni" – informuje w komunikacie Dowództwo.

Komunikat DORSZ o poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa został opublikowany na X z nocy ze środy na czwartek. Jak czytamy, w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy, "zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

"Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości . Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" – poinformowało DORSZ.

Wczesnym rankiem Dowództwo wydało kolejny komunikat o zakończeniu działań polskiego lotnictwa i powrocie wojskowych systemów do standardowej działalności. "Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – podkreślono.

DORSZ podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Francuzom, których samoloty wspierały w nocnej misji polskie Siły Powietrzne. "Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" - dodało Dowództwo.

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" – czytamy w komunikacie.

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Źródło PAP
Tematy: Kijówwojna w Ukrainiewołodymyr zełenskiUkraińcy
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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