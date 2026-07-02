Zarzuty dla radnego PSL za wpis o parze prezydenckiej

Jak informuje "Gazeta Radomszczańska", radny powiatu radomszczańskiego z ramienia PSL, Wojciech Ślusarczyk, usłyszał zarzuty znieważenia prezydenta oraz pierwszej damy. Sprawa ma związek z publikacją w mediach społecznościowych, której radny dokonał w sierpniu ubiegłego roku - kilkanaście dni po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego.

Kontrowersyjna publikacja

Ślusarczyk udostępnił grafikę, na której wizerunek żony prezydenta, Marty Nawrockiej, został zmodyfikowany tak, aby przypominał postać z bajki. Całość opatrzono napisem: "A Shrek gdzie?". Właśnie to porównanie stało się podstawą do skierowania sprawy na drogę prawną.

Według ustaleń "Gazety Radomszczańskiej", zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury dzień po publikacji wpisu. Złożył je przedsiębiorca powiązany ze stowarzyszeniem OdNowaRP, któremu przewodzi poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Ociepa.

Po wszczęciu śledztwa i przeprowadzeniu czynności dowodowych, w tym przesłuchaniu świadków oraz uzyskaniu opinii biegłego, który oceniał charakter grafiki, prokuratura postawiła radnemu zarzuty z art. 135 oraz art. 216 Kodeksu karnego (dotyczące znieważenia prezydenta oraz znieważenia osoby).

W czerwcu odbyło się przesłuchanie Wojciecha Ślusarczyka. Radny nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

"Kuriozalne zarzuty"

Wojciech Ślusarczyk stwierdza wprost: zarzuty są kuriozalne. Nie czuje się winny. Jeżeli rzeczywiście prokuratorzy w Polsce nie mają poważniejszych tematów, którymi powinni się zająć, to ja im gratuluję - mówi.Zresztą proszę zwrócić uwagę, że prokuratura zareagowała błyskawicznie, jakby to było nie wiem jakie wielkie przestępstwo. Naprawdę, powinienem poczuć się jak zbój. Nie cenię ludzi pozbawionych poczucia humoru. Z reguły bywają mało inteligentni - ocenił radny.