Władysław Kosiniak-Kamysz przybył do pałacu na rozmowy z Karolem Nawrockim. O tym dyskutują

W środę o godz. 15:00 wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że celem rozmów jest wypracowanie jednolitego głosu polskich władz w sprawach międzynarodowych.

Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że prezydent Nawrocki oraz minister Kosiniak-Kamysz od dłuższego czasu prowadzą własne konsultacje z liderami innych państw. Zbliżający się szczyt NATO w Ankarze, zaplanowany na 7-8 lipca, stanowi priorytetowy temat spotkania.

Rozmowy o obecności wojsk USA w Polsce

Podczas rozmów politycy poruszą również temat stałej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Jest to kluczowy punkt w agendzie bezpieczeństwa narodowego, o którym informowała wiceminister Sobkowiak-Czarnecka.

W delegacji na szczyt Sojuszu w Ankarze, obok prezydenta Karola Nawrockiego, weźmie udział także wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydentowi Nawrockiemu w Turcji towarzyszyć będzie również małżonka.