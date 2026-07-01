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Władysław Kosiniak-Kamysz przybył do pałacu na rozmowy z Karolem Nawrockim. O tym dyskutują

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:44
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Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki/PAP Archiwalny
Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przybył dziś do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Głównym celem rozmów jest wypracowanie wspólnego stanowiska Polski przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze oraz omówienie kwestii stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

W środę o godz. 15:00 wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że celem rozmów jest wypracowanie jednolitego głosu polskich władz w sprawach międzynarodowych.

Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że prezydent Nawrocki oraz minister Kosiniak-Kamysz od dłuższego czasu prowadzą własne konsultacje z liderami innych państw. Zbliżający się szczyt NATO w Ankarze, zaplanowany na 7-8 lipca, stanowi priorytetowy temat spotkania.

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Rozmowy o obecności wojsk USA w Polsce

Podczas rozmów politycy poruszą również temat stałej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Jest to kluczowy punkt w agendzie bezpieczeństwa narodowego, o którym informowała wiceminister Sobkowiak-Czarnecka.

W delegacji na szczyt Sojuszu w Ankarze, obok prezydenta Karola Nawrockiego, weźmie udział także wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydentowi Nawrockiemu w Turcji towarzyszyć będzie również małżonka.

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Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszRadosław SikorskiKarol NawrockiNATO
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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