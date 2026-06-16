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Stała baza wojsk USA w Polsce. Jest ruch Władysława Kosiniaka-Kamysza

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:41
[aktualizacja dzisiaj, 13:01]
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Żołnierze amerykańscy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Stała baza wojsk USA w Polsce. Jest ruch Władysława Kosiniaka-Kamysza/Shutterstock
Premier Donald Tusk ogłosił, że polski rząd rozpoczyna konkretne prace nad utworzeniem stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Projekt uchwały, zaproponowany przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zakłada przygotowanie niezbędnej infrastruktury, zaplecza logistycznego i finansowego dla amerykańskich żołnierzy.

Premier Donald Tusk poinformował o projekcie uchwały rządu w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Dokument przygotował wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Ministrów ma zająć się tym projektem w trybie pilnym.

Szef rządu podkreśla, że polskie władze nie zamierzają jedynie czekać na realizację zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o "kolejnych żołnierzach w Polsce". Rząd chce aktywnie przygotować państwo na przyjęcie amerykańskich sił, by żołnierze mieli odpowiednie warunki do stacjonowania.

Tusk: Musimy zacząć przygotowywać Polskę

Utworzenie stałej bazy to przedsięwzięcie na dużą skalę. Premier Tusk jasno wskazał, co musi zrobić polskie państwo, aby skutecznie przyjąć sojuszników:

  • Logistyka: Stworzenie sprawnego systemu operacyjnego dla wojsk USA.
  • Infrastruktura: Przygotowanie bazy mieszkaniowej i obiektów szkoleniowych.
  • Finanse: Zapewnienie budżetu na niezbędne inwestycje.
  • Organizacja: Dopasowanie procedur do wymogów armii amerykańskiej.

Jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego już teraz – zaznaczył Donald Tusk.

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Przygotowania do zwiększenia obecności USA w Polsce koordynuje Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Ciało to zebrało się we wtorek rano, aby omówić szczegółowe gwarancje dla amerykańskiej strony. Eksperci i przedstawiciele rządu analizują infrastrukturę oraz zasoby finansowe, które są niezbędne do sprawnej realizacji tego projektu.

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Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszDonald TuskDonald Trumpamerykańscy żołnierze
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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