Stała baza wojsk USA w Polsce. Jest ruch Władysława Kosiniaka-Kamysza

Premier Donald Tusk poinformował o projekcie uchwały rządu w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Dokument przygotował wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Ministrów ma zająć się tym projektem w trybie pilnym.

Szef rządu podkreśla, że polskie władze nie zamierzają jedynie czekać na realizację zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o "kolejnych żołnierzach w Polsce". Rząd chce aktywnie przygotować państwo na przyjęcie amerykańskich sił, by żołnierze mieli odpowiednie warunki do stacjonowania.

Tusk: Musimy zacząć przygotowywać Polskę

Utworzenie stałej bazy to przedsięwzięcie na dużą skalę. Premier Tusk jasno wskazał, co musi zrobić polskie państwo, aby skutecznie przyjąć sojuszników:

Logistyka: Stworzenie sprawnego systemu operacyjnego dla wojsk USA.

Infrastruktura: Przygotowanie bazy mieszkaniowej i obiektów szkoleniowych.

Finanse: Zapewnienie budżetu na niezbędne inwestycje.

Organizacja: Dopasowanie procedur do wymogów armii amerykańskiej.

Jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego już teraz – zaznaczył Donald Tusk.

Przygotowania do zwiększenia obecności USA w Polsce koordynuje Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Ciało to zebrało się we wtorek rano, aby omówić szczegółowe gwarancje dla amerykańskiej strony. Eksperci i przedstawiciele rządu analizują infrastrukturę oraz zasoby finansowe, które są niezbędne do sprawnej realizacji tego projektu.