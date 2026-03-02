"Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi" – napisał Laridżani na platformie X.

To reakcja na doniesienia dziennika "Wall Street Journal", który twierdzi, że Laridżani miał wystąpić o wznowienie rozmów nuklearnych. Według gazety, powołującej się na amerykańskich i arabskich urzędników, wniosek ten miał paść zaledwie kilka godzin po przerwaniu wcześniejszych negocjacji w wyniku rozpoczęcia przez USA i Izrael zmasowanych ataków na Iran.

Laridżani: Trump poświęcił amerykańskich żołnierzy dla celów Izraela

W osobnym wpisie Laridżani stwierdził, że "Trump narzucił regionowi chaos swoimi fałszywymi nadziejami, a teraz martwi się o dodatkowe straty amerykańskie. Swoimi działaniami zamienił hasło America First na Israel First, poświęcając amerykańskich żołnierzy dla dążenia Izraela do dominacji".

Atak USA i Izraela na Iran, śmierć Chameneia i innych przywódców Iranu

Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem atakują od soboty Iran, który przeprowadza kontruderzenia na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Kim jest Ali Laridżani?

Ali Laridżani, były doradca nieżyjącego najwyższego przywódcy Alego Chameneia, nadzoruje obecnie irańskie działania w zakresie bezpieczeństwa. Polityk nie wchodzi w skład tymczasowej trójki przywódczej. Po śmierci Chameneia władzę sprawują wspólnie ajatollah Ali Reza Arafi, prezydent Masud Pezeszkian oraz szef władzy sądowniczej Gholam-Hosejn Mohseni-Edżei.