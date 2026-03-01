12 par od 1 marca 2026, od godziny 19:55 walczy w "Tańcu z gwiazdami" o Kryształową kulę, sławę i pieniądze. Zwycięska para w sumie zdobędzie aż 300 tysięcy złotych - 200 tysięcy dla gwiazdy i sto dla tancerza. Pierwszy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął taneczny pokaz w wykonaniu wszystkich uczestników i uczestniczek oraz tancerzy i tancerek.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w cza-czy

Aktorka Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli cha-chę do przeboju "California Gurls" Katy Perry. Łącznie otrzymali 31 punkty od jurorów. Rytmicznie było dosyć równo, natomiast masz bardzo piękne ręce. To nie był twój najlepszy taniec, ale to był twój pierwszy taniec, a ja mam do tego nosa, więc wiem że masz wszystko co do tego jest potrzebne - powiedziała Iwona Pavlović.

Kamil Nożyński i Izabela Skierska w walcu wiedeńskim

Kamil Nożyński zasłynął rolą w "Ślepnąc od świateł", jest też raperem. Z Izabelą Skierską zatańczył walca angielskiego. Jurorzy dali im 27 punktów. "Mam przeczucie, że z odcinka na odcinek ja będę oślepiona twoim światłem" - mówiła Ewa Kasprzyk.

Natalia "Natsu" Karczmarczyk z Wojciechem Kuciną i ich jive

Influencerka "Natsu" i Wojciech Kucina tańczyli jive'a. "Bardzo ładnie zaczęliście, ale później, jak zostałaś sama, wychodzi brak pewności" - ocenił Tomasz Wygoda. "Muzycznie też się rozjeżdżało" - dodał. Para dostała 25 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w quick-stepie

Gamou Fall zi Hanna Żudziewicz zatańczyli quick-stepa. "Miałeś tyle luzu! (...) piękna rama, szeroka. Muszę zaznaczyć że tańczyłeś taki prawdziwy, prawdziwy quick-step. Hania zobaczyła że dasz radę i dała ci te kroczki!" - mówiła Iwona Pavlović. Para dostała 35 punktów.

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski tańczą cha-chę

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski zatańczyli czaczę do przeboju Rickiego Martina "She Bangs". Najstarsza uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" w historii programu - 72-letnia gwiazda serialu "Matki, żony i kochanki" na parkiecie zrobiła szpagat. "Pracuj nad stopami, nad biodrami i zostań naszą petardą emocjonalną" - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 24 punkty.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska i ich jive

Dziennikarz Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska tańczyli jive'a. "Rozrywka, drodzy państwo, rozrywka" - powiedział Rafał Maserak. - To było na serio, czy sobie żartowałeś? - dodał. Stwierdził też, że Kędzierski będzie maskotką programu. Para dostała od jurorów 24 punkty.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba w cha-chy

Gwiazda "rodzinki.pl" Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba zatańczyli cha-chę. "Wszystko było OK i uważam, że rośniesz w siłę" - powiedziała Mateuszowi Ewa Kasprzyk. Para dostała 26 punktów.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino w walcu angielskim

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zatańczyli walca angielskiego. "Występ był przepiękny. Mam maluteńką zagwozdkę - walc był na granicy freestyle (...) mogę palcem pogrozić Stefano. Ale musisz inaczej Emilię ustawić - ja widziałam cały czas wasze brzuchy. Jak to jest możliwe, żeby w tańcu standardowym widzieć brzuchy? Emilia była za bardzo na prawo, to nie jest dobrze. Tańczycie pięknie więc warto nad tym popracować" - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 34 punkty.

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta oraz jive

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta zatańczyli energetycznego jive'a do "Shake it of". Iwona Pavlović zwróciła influencerowi uwagę, że się garbi. "Każdy taniec może być jakimś filmem, a twój jive był kreskówką, w której postaci stoją, upadają, wstają i są wciąż uśmiechnięte" - powiedziała jurorka. Para dostała 25 punktów.

Izabella Miko i Albert Kosiński w paso doble

Iza Miko i Albert Kosiński zatańczyli paso doble do V symfonii Ludwiga van Beethovena. "Uwielbiam takie momenty, gdy muzyka robi robotę. Na pewno bardzo wam pomogła" - zwrócił uwagę Rafał Maserak. Para dostała 37 punktów.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w cha-chy

Aktor Sebatian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli cha-chę. "Wszystko jest spójne, wszystko jest wygrane, był luz" - powiedział Tomasz Wygoda. "Dla mnie cha-cha dla gwiazdy mężczyzny jest papierem lakmusowym. Tu na parkiet wyszedł 100-procentowy facet" - oceniła Iwona Pavlović. Para dostała 36 punktów.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w walcu angielskim

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli walca angielskiego. "Wielokrotnie, kiedy mnie pytano, kogo bym widziała w tym programie, wymieniałam ciebie" - powiedziała Iwona Pavlović aktorce Magdalenie Boczarskiej. Para dostała 38 punktów.

Kto odpadł w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Najwięcej - 38 pkt - zdobyli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Najsłabiej wypadli Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska oraz Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (po 24 pkt). W tym odcinku nikt nie odpadł. Wszystkie pary zobaczymy w następną niedzielę na parkiecie.

Oni walczą w "Tańcu z gwiazdami" o Kryształową kulę

W pierwszą niedzielę marca wystartował uwielbiany przez Polaków od wielu lat "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W 18. sezonie konkurują ze sobą pary: