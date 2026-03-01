W sobotę Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły operację militarną przeciwko Iranowi. Donald Trump, informując o przeprowadzeniu ataków, mówił, że Iran "nigdy nie będzie mieć broni atomowej", a jego marynarka wojenna zostanie "unicestwiona". Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Tyle kosztuje jeden bombowiec B-2 Spire

Stany Zjednoczone wykorzystały te bombowce, z których każdy wart jest około 2 mld dolarów, do zniszczenia podziemnych magazynów, w których Iran przechowywał pociski balistyczne - poinformował "Wall Sreet Journal" wysoki rangą urzędnik amerykański, który potwierdził również ich wyjątkowo długi lot z USA do Iranu i z powrotem.

Specjalistyczne szkolenie pilotów

Bombowce te były już siedmiokrotnie sprawdzane w bezpośrednich działaniach wojennych, m.in. w Serbii i Kosowie w 1999 r., Afganistanie - w 2001 r., Iraku - w 2003 r. oraz Libii - w 2011 i 2017 r. Ich piloci szkoleni są do lotów trwających nawet 72 godziny i w takie misje zabierają ze sobą zapakowany obiad i krzesła do drzemek. Lot z Whiteman do Iranu był elementem amerykańskiej operacji prowadzonej od soboty przeciwko temu krajowi pod kryptonimem „Epicka Furia”.