Koniec wojny w ciągu 40 dni? Ukraina rusza z operacją specjalną, Zełenski zatwierdził plan

"SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" – napisał Zełenski na platformach społecznościowych.
Niszczenie "personelu i sprzętu okupanta"
Dodał, że rozmawiał z Chmarą o kontynuacji działań na "długim i średnim dystansie". Zełenski zaznaczył, że w niszczeniu "personelu i sprzętu okupanta" przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU "Alfa".
Generał Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.
Uderzenie Ukraińców w kluczowe zakłady Rosji
Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o ok. 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o ok. 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.