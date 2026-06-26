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Koniec wojny w ciągu 40 dni? Ukraina rusza z operacją specjalną, Zełenski zatwierdził plan

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 05:49
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Ukraińscy żołnierze z dronem
Ukraińscy żołnierze z dronem/ShutterStock
Koniec wojny w ciągu 40 dni? Ukraina rusza ze specjalną operacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Przekazał, że rozmawiał o tym z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Jewhenijem Chmarą.

"SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" – napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Niszczenie "personelu i sprzętu okupanta"

Dodał, że rozmawiał z Chmarą o kontynuacji działań na "długim i średnim dystansie". Zełenski zaznaczył, że w niszczeniu "personelu i sprzętu okupanta" przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU "Alfa".

Generał Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.

Uderzenie Ukraińców w kluczowe zakłady Rosji

Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o ok. 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o ok. 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

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Źródło PAP
Tematy: Rosjawołodymyr zełenskiwojna w ukranieSBU
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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