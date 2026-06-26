Koniec wojny w ciągu 40 dni? Ukraina rusza z operacją specjalną, Zełenski zatwierdził plan

"SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" – napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Niszczenie "personelu i sprzętu okupanta"

Dodał, że rozmawiał z Chmarą o kontynuacji działań na "długim i średnim dystansie". Zełenski zaznaczył, że w niszczeniu "personelu i sprzętu okupanta" przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU "Alfa".

Generał Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.

Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front.



I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026 Rozwiń

Uderzenie Ukraińców w kluczowe zakłady Rosji

Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o ok. 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o ok. 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.