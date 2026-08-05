Andrzej Morozowski odszedł we wtorek, 4 sierpnia. Przez ostatnie lata swojego życia zmagał się z chorobą nowotworową. Był dziennikarzem, którego wielu widzów ceniło za jego rozmowy, w których punktował polityków i często nie szczędził im ironii.

Został dziennikarzem, gdy w Polsce zmienił się system

Dziennikarz znany był głównie z programu "Tak jest", który przez ostatnie lata prowadził w stacji TVN24. Z wykształcenia był teatrologiem. Ukończył wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Swoją dziennikarską przygodę rozpoczął, gdy w Polsce zmienił się system.

Był dziennikarzem radiowym. W latach 1990-2000 był reporterem politycznym Radia Zet a także współtwórcą tej stacji. Telewizyjne szlify zdobyła w TVP a dokładnie w programie "Teleexpress". Był reporterem sejmowym.

Jakie programy prowadził Andrzej Morozowski?

Gdy stawiałem swoje pierwsze kroki w dziennikarstwie, nie było jeszcze tak głębokich podziałów w środowisku, jak dziś. Było grono polityków szanowanych przez wszystkich za format, przedkładanie dobra wspólnego nad partykularne partyjne interesy - opowiadał o swoich początkach. Do TVN24 trafił w 2001 roku. Prowadził takie programy jak:

"Skaner polityczny"

Bohater tygodnia"

"Prześwietlenie"

"Rozmowa bardzo polityczna"

Wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził program "Teraz my!". W grudniu 2006 roku został Dziennikarzem Roku. Na koncie miał wiele prestiżowych nagród. W ostatnich latach widzowie oglądali go głównie w programie "Tak jest".

Andrzej Morozowski uwielbiał swoją pracę. Jak wspominają ci, którzy go znają, żył polityką. Nawet, gdy w ostatnich miesiącach swojego życia, nie pojawiał się już w redakcji, wypytywał tych, którzy tak jak on zajmowali się w mediach tą tematyką, wypytywał, o to, co dzieje się chociażby na sejmowych korytarzach.

Cytat o trudnych rozmowach Andrzeja Morozowskiego

Na dzisiejszy cytat dnia wybraliśmy jego słowa a właściwie odpowiedź na pytanie, o swoją najtrudniejszą rozmowę. Andrzej Morozowski odpowiedział tak: "Tak naprawdę najtrudniejsze są te rozmowy, które wydają się łatwe. Kiedy nie mam takiego poczucia, że się nie zgadzam z rozmówcą. Bo jeśli się nie zgadzam z moim rozmówcą, to ta rozmowa jest dla mnie o wiele łatwiejsza. Bo to jest rozmowa, w której mam własne argumenty. Natomiast gorzej jest, kiedy rozmawiam z rozmówcą, z którym się całkowicie zgadzam. Wtedy ta rozmowa robi się... chyba trzeba to powiedzieć, że... miałka po prostu. Może te najłatwiejsze pozornie rozmowy są najtrudniejsze".

Dziennikarz TVN 24 miał 69 lat. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu nie w pełnym wymiarze, ale będę się starał spotykać z państwem jak najczęściej. No i wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję - mówił, gdy w marcu 2026 roku na antenie TVN24 przyznał się, że choruje.