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Grupa Mateusza Morawieckiego nadal w PiS. Beata Szydło tłumaczy, dlaczego

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
17 minut temu
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Szydło, Morawiecki
Jarosław Kaczyński nie wyrzucił z PiS ludzi Mateusza Morawieckiego. Beata Szydło tłumaczy, dlaczego/Agencja Gazeta
Emocje opadną i dojdzie do porozumienia, bo odsunięcie od władzy Donalda Tuska to wspólny cel - tak kryzys wewnątrz PiS skomentowała była premier, europosłanka Beata Szydło. Dodała, że nawet jeśli "Rozwój Plus" wystartuje w wyborach z osobnej listy, będzie możliwa współpraca.

Beata Szydło zapytana we wtorkowym wywiadzie w Radiu Zet o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że zjednoczenie Mateusza Morawieckiego i partii "jest możliwe". Naszym celem jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy, nie zrobimy tego podzieleni. Sądzę, że te emocje, które teraz są, nie ukrywam duże wśród naszych kolegów, opadną i dojdziemy do porozumienia – powiedziała i dodała, że jeśli chodzi o współpracę z politykami ze Stowarzyszenia "Rozwój Plus" (...) to „w pewnym momencie trzeba będzie usiąść do stołu i zacząć rozmawiać”.

Beata Szydło: Niedobrze, że prawica się dzieli

Wiceprezes PiS zapytana o możliwy start "Rozwój Plus" w wyborach z osobnej listy powiedziała, że "wierzy w to, że nawet jeśli wystartują z innej listy, a być może ze wspólnej, to będą ("Rozwój Plus” oraz PiS) dalej rozmawiać o współpracy i powołaniu jednego rządu”. Oceniła także, że "niedobrze, że prawica się dzieli i niedobrze, że jest tyle ugrupowań, bo to jak widać, powoduje to tylko i wyłącznie rozdrobnienie i niestety nie przynosi pozytywnych efektów".

Była premier zaleca kolegom “powściągliwość", ponieważ "jedno słowo za dużo i zaczynają się niepotrzebne jeszcze bardziej pogłębione konflikty". Dodała, że przyszłość Mateusza Morawieckiego i jego ludzi "rozstrzyga rzecznik dyscypliny Karol Karski".

Nawiązała także do tego, dlaczego Komitet Polityczny PiS nie wykreślił jeszcze grupy Morawieckiego z PiS. To chodzi przede wszystkim o kwestie statutowe. Tak jak powiedziałam, żeby potem ktoś nie miał pretensji i nie zarzucił, że został wyrzucony bezpodstawnie z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zawsze każdy członek każdego ugrupowania ma prawo złożyć rezygnację. Więc tu też jest taka możliwość - przypomniała Szydło.

Morawiecki założy partię polityczną

Były premier, założyciel stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek (3 sierpnia), że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja "Rozwoju Plus".

Powstanie "Rozwój Plus" wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom PiS rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

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Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSBeata Szydłorozłam
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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