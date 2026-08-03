Europoseł PiS o rozłamie. "Toksyczni" kontra ludzie "najlepszego menadżera w Europie"

O północy z 23 na 24 lipca upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło swoim parlamentarzystom na złożenie deklaracji lojalności partii, pod groźbą wykluczenia z partii. 24 lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie.

"Intryganci z PiS"

Politycy związani z "Rozwój Plus" podkreślali wtedy, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

Komitet Polityczny PiS nie wykluczył z partii działaczy, którzy nie złożyli prawidłowych oświadczeń, lecz skierował sprawę do indywidualnego rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego. W odpowiedzi politycy związani ze stowarzyszeniem Morawieckiego "Rozwój Plus” zadeklarowali, że po oświadczeniu Kaczyńskiego uważają, że nie są już w Prawie i Sprawiedliwości. Zapowiedzieli utworzenie klubu w parlamencie.

Tarczyński o Morawieckim: Najlepszy menadżer w Europie

Rozłamu w PiS skomentował Dominik Tarczyński w ostatnim programie Żurnalisty. Przez osiem lat naszych rządów, sześć lat jego premierostwa, zawsze go broniłem. Mówiłem, że jest najlepszym menadżerem w Europie i nadal tak uważam. Ma największe pojęcie w obozie prawicowym w Polsce, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię, jeżeli chodzi o to, aby sprawiać, aby Polska była bogata - mówił Tarczyński.

Potem odniósł się do grupy polityków w PiS, która jest blisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jest wąska grupa osób, która - mówiąc delikatnie - nie przekazuje prezesowi PiS pełnego obrazu. To jest ta konkurencja w partii, która jest toksyczna i która do niczego dobrego nie prowadzi - stwierdził.

Terlecki: Maślarze prowadzą PiS do klęski

Co ciekawe w podobnym tonie wypowiadał się Ryszard Terlecki, obecnie należący do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. "Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo" - napisał Ryszard Terlecki w swych mediach społecznościowych.