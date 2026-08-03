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Awantury w TV Republika. Polska 2050 składa zawiadomienie o "patostreamingu w telewizji"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:46
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Kłeczek
Dziennikarz TV Republika Miłosz Kłeczek/East News
Polska 2050 złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na dziennikarza telewizji Republika Miłosza Kłeczka. Powodem jest zachowanie dziennikarza wobec polityków tej partii w studiu telewizyjnym. Ze strony dziennikarza pod adresem polityków padały m.in. poważne oskarżenia.

W ostatnim czasie w TV Republika doszło do dwóch awantur z udziałem Miłosza Kłeczka i polityków Polski 2050.

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Miłosz Kłeczek zarzuca politykowi Polski 2050 "kradzież"

We wtorek 28 lipca w programie Miłosza Kłeczka w TV Republika jednym z poruszonych tematów była kwestia rozłamu w PiS. "Przede wszystkim chciałem podziękować na samym początku, bo jestem pierwszy raz w Telewizji Republika" - zaczął Łukasz Osmalak z Polski 2050. Po chwili doprecyzował, że "pierwszy raz nie usłyszał, że coś, co się wydarzyło jest jego winą, bo jest w koalicji" rządzącej. Atmosfera wyraźnie się zagęściła ponad 25 minut później, gdy rozmawiano o cenach paliw. "Dlaczego rząd kradnie nasze pieniądze i dlaczego wy nie protestujecie" - zapytał Kłeczek Osmalaka. "Panie redaktorze, to jest totalna nieprawda, co pan przed chwilą powiedział, że rząd kradnie nasze pieniądze, bo absolutnie tak nie jest" - zaczął Osmalak. W odpowiedzi Kłeczek zapytał: "a czyje pan kradnie". "Ja kradnę?" - dopytywał poseł Polski 2050. "No rząd" - oburzał się Kłeczek.

Miłosz Kłeczek radzi politykowi, żeby "pojechał do Moskwy"

Do awantury doszło też w czwartek 30 lipca podczas programu "Miłosz Kłeczek Zaprasza" na antenie TV Republika. Emocje podgrzało naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę CH-101. Kłeczek czytał posłowi Polski 2050 Kamilowi Wnukowi fragmenty "Poradnik Bezpieczeństwa", w którym opisane są m.in. zalecenia na wypadek uruchomienia syren alarmowych. Kłeczek krzyczał, nie dając dojść do słowa Kamilowi Wnukowi, a następnie wyrzucił go ze studia, mówiąc: "Może pan udać się do Moskwy". "Zapraszam pana. Tam są drzwi! - powiedział na koniec dziennikarz do polityka. "Nie ma naszej zgody na patostreaming w telewizji" - napisał na X dyrektor biura prasowego Polski 2050 Bartosz Ślusarczyk.

Politycy Polski 2050 nie będą już gościć w programie Miłosza Kłeczka

W odpowiedzi na wspomniane incydenty, które miały miejsce na antenie TV Republika kolejno 28 i 30 lipca, przedstawiciele Polski 2050 wydali oświadczenie. Politycy stacji nie pojawią się już w programie Miłosza Kłeczka. "W związku ze skandalicznym zachowaniem prowadzącego Miłosza Kłeczka wobec posła Kamila Wnuka (w programie z dnia 30 lipca 2026 r.) oraz posła Łukasza Osmolaka (w programie z dnia 28 lipca 2026 r.) na antenie telewizji Republika, w programach 'Miłosz Kłeczek zaprasza', Polska 2050 Rzeczypospolitej Polskiej podjęła decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu udziału swoich przedstawicieli we wszystkich audycjach prowadzonych przez wyżej wymienionego pracownika stacji" - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na X.

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Polska 2050 złożyła skargę na Miłosza Kłeczka

Oprócz tego przedstawiciele partii poinformowali o skierowaniu skargi na Miłosza Kłeczka do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. "W związku z szerzeniem nienawiści, powielaniem nieprawdy oraz rażącym naruszaniem podstawowych zasad obiektywizmu" - uzasadniono. Politycy dodali, że oczekują przez KRRiT przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyciągnięcia konsekwencji wobec nadawcy. "Polska 2050 od początku swojego istnienia stoi na stanowisku, że dialog jest możliwy z każdym - również z osobami i środowiskami o odmiennych poglądach. Są jednak granice, w których ludzka godność, wzajemny szacunek i przyzwoitość muszą stać wyżej niż chęć obecności w mediach za wszelką cenę. Nie będziemy legitymizować zachowań, które niszczą debatę publiczną w Polsce" - podsumowano w oświadczeniu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polska 2050politykaTV Republika
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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