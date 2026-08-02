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Miss Polski 2026 została wybrana. To ona założyła koronę

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 23:32
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Miss Polski 2026
Miss Polski 2026 została wybrana. To ona założyła koronę/East News
Finał konkursu Miss Polski 2026 odbył się w Nowym Sączu. Najpiękniejsza Polka została wybrana podczas gali, która odbyła się w niedzielę, 2 sierpnia, wieczorem. Która z kandydatem zdobyła koronę? Skąd pochodzi Miss Polski 2026?

Finał Miss Polski 2026 odbył się w Nowym Sączu. Gala miała miejsce w niedzielę, 2 sierpnia, wieczorem. Transmisję z tego wydarzenia można było oglądać w stacji Polsat.

Miss Polski 2026. Ile było kandydatek?

Do konkursu o tytuł Miss Polski 2026 w finale rywalizowały 24 uczestniczki. Tylko jedna z nich mogła liczyć na główną wygraną. To ona odebrała koronę z rąk ubiegłorocznej zwyciężczyni, czyli Oliwii Mikulskiej.

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Miss Polski 2026. Kto wygrał?

Zwyciężczynią tegorocznej edycji i tą, która otrzymała tytuł Miss Polski 2026 została Wiktora Ptak. Podczas gali Miss Polski 2026 przyznano również inne tytuły.

Miss Polski Przyjaźni została Karolina Adrianek (woj. lubelskie). Poza tym:

  • I wicemiss została Eliza Ciuła
  • II wicemiss została Klaudia Węcłaś
  • III wicemiss została Oliwia Krysiak
  • IV wicemiss została Klaudia Bartoszek.

Kim jest Wiktora Ptak?

Miss Polski 2026, którą została Wiktoria Ptak, pochodzi z województwa podlaskiego. Ma 28 lat. Medycyna nie jest jej obca. Wiktoria chętnie angażuje się w projekty badawcze, skupiając się w szczególności na obszarze zdrowia kobiet oraz na mechanizmach powstawania bólu.

Podczas pobytu na Florydzie pełniła funkcję Guardian ad Litem, czyli prawnego opiekuna dzieci, które zostały odebrane swoim biologicznym rodzinom. Stając na salach sądowych, reprezentowała najmłodszych w systemie, który nie zawsze potrafił dostrzec ich prawdziwe potrzeby.

Za swoje niezwykłe zaangażowanie i płynne łączenie nauki z pracą społeczną została w 2026 roku doceniona na arenie ogólnopolskiej. Otrzymała prestiżowe wyróżnienie "Najlepszy student polonijny w Polsce" wraz z nagrodą specjalną "Pomaga z pasją". Jak sama przyznaje, w życiu kieruje się prostą zasadą: spieszy się kochać ludzi, doceniając każdą chwilę. Jej marzenie to stworzenie mobilnej kliniki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Miss Polskimiss polski 2026wiktoria ptak
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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