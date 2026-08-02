MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez WhatsApp

CERT wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest "weryfikacja” poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego.

🚨 Uważaj na prośby o głosowanie od znajomych!



⚠️ Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu.



🔎 Warunkiem głosowania jest "weryfikacja" poprzez konto WhatsApp. Oszuści… pic.twitter.com/7EuPGYuudH — CERT Polska (@CERT_Polska) August 2, 2026 Rozwiń

CERT przypomina, że w razie padnięcia ofiarą oszustwa należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji, ponieważ jest to jedyny sposób, by "odciąć” dostęp przestępcom.

Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę „Bezpiecznie w sieci”.

Konto Arkadiusza Myrchy zostało zaatakowane

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował w niedzielę, że jego konto zostało zaatakowane. Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! - napisał na X wiceszef MS.

‼️ UWAGA ‼️

Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! — Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) August 2, 2026 Rozwiń

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.