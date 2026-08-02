MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez WhatsApp
CERT wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest "weryfikacja” poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego.
CERT przypomina, że w razie padnięcia ofiarą oszustwa należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji, ponieważ jest to jedyny sposób, by "odciąć” dostęp przestępcom.
Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę „Bezpiecznie w sieci”.
Konto Arkadiusza Myrchy zostało zaatakowane
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował w niedzielę, że jego konto zostało zaatakowane. Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! - napisał na X wiceszef MS.
CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.