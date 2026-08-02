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Wiceminister ofiarą hakerów. MSWiA ostrzega przed plagą na WhatsAppie

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:55
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Myrcha padł ofiarą oszustwa. "Proszę nie klikać. To wirus"/East News
"Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu" - ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Konto m.in. wiceszefa MS Arkadiusza Myrchy zostało tak zaatakowane.

MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez WhatsApp

CERT wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest "weryfikacja” poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego.

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CERT przypomina, że w razie padnięcia ofiarą oszustwa należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji, ponieważ jest to jedyny sposób, by "odciąć” dostęp przestępcom.

Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę „Bezpiecznie w sieci”.

Konto Arkadiusza Myrchy zostało zaatakowane

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował w niedzielę, że jego konto zostało zaatakowane. Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! - napisał na X wiceszef MS.

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: MSWiAwyłudzenie danychWhatsAppArkadiusz Myrcha
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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