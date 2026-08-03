Dziennik.pl logo

Nowy ruch Trumpa w sprawie Iranu. W poniedziałek ruszają rozmowy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 07:01
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Trump
Trump/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump wstrzymał w ostatniej chwili gotowy, potężny atak militarny na Iran i zapowiedział natychmiastowy powrót do stołu negocjacyjnego. Amerykański przywódca podjął decyzję po bezpośrednich apelach ze strony państw Zatoki Perskiej, które obawiają się paraliżu globalnego rynku ropy i odwetu na własną infrastrukturę. Waszyngton żąda od Teheranu pełnego odblokowania cieśniny Ormuz oraz całkowitej denuklearyzacji.

Świat uniknął właśnie kolejnej wielkiej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump ogłosił, że odwołuje zapowiadane uderzenie odwetowe na Iran. Zamiast bomb Waszyngton wybiera dyplomację – już w poniedziałek po południu obie strony rozpoczną bezpośrednie rozmowy.

Samoloty były w powietrzu. Trump naciska hamulec

Rozkazy wydano, a amerykańscy wojskowi dopinali już ostatnie szczegóły potężnej operacji. Wywiad i media spekulowały wcześniej, że wojska USA i Izraela przeprowadzą zmasowany atak na kluczową infrastrukturę energetyczną oraz militarną Iranu.

Dopiero na pokładzie Air Force One prezydent USA wyjawił kulisy swojej decyzji. Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć. Byłby to potężny atak – przyznał otwarcie Donald Trump podczas powrotu ze swojego pola golfowego w New Jersey.

Amerykański przywódca postanowił jednak dać szansę dyplomacji, kierując się prostą zasadą: Czy wolałbym zawrzeć porozumienie? Nie chcę zabijać ludzi – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami.

Trump wstrzymuje potężne uderzenie na Iran. "Dla dobra świata"
Trump wstrzymuje potężne uderzenie na Iran. "Dla dobra świata"

Państwa Zatoki Perskiej przerażone wizją odwetu

Dlaczego Amerykanie odłożyli broń? Trump uległ zmasowanym naciskom swoich kluczowych sojuszników z Bliskiego Wschodu. O wstrzymanie nalotów zaapelowały władze Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kataru.

Szczególnie ważną rolę odegrał saudyjski następca tronu, książę Mohammed bin Salman. W rozmowie telefonicznej ostrzegł amerykańskiego prezydenta przed katastrofalnymi skutkami ataków. Saudyjczycy obawiali się, że przyciśnięty do muru reżim w Teheranie odpowie zmasowanym uderzeniem w afrykańskie i arabskie pola naftowe oraz rafineryjne instalacje w całej Zatoce Perskiej.

Co ciekawe, zdaniem Trumpa o odwołanie ataku prosił również sam Iran, choć irańskie media państwowe natychmiast oficjalnie temu zaprzeczyły.

Bezpieczeństwo w cieśninie Ormuz i koniec programu atomowego

Amerykański prezydent zgadza się na rozmowy, ale dyktuje wyjątkowo twarde warunki. Waszyngton oczekuje od Iranu błyskawicznego spełnienia dwóch kluczowych żądań:

  • Gwarancji bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz – szlaku, przez który przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej.
  • Pełnej i weryfikowalnej denuklearyzacji – całkowitego zamknięcia programu rozwoju broni jądrowej.

Donald Trump zaznaczył przy tym, że nie wyznaczył sztywnego terminu końcowego na podpisanie ugody. Przypomniał jednak Teheranowi, że opcja militarna stale leży na stole. Zobaczymy, jak będzie. My jesteśmy gotowi, kiedy tylko zechcemy – podsumował prezydent USA.

Rozmowy ruszają w poniedziałek

Szczegóły zaplanowanych na poniedziałkowe popołudnie negocjacji owiane są tajemnicą. Wiadomo jedynie, że wysłannicy obu państw siądą przy jednym stole, aby spróbować wypracować trwały kompromis.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranDonald Trump
Powiązane
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump polubił Zełenskiego dzięki Usykowi? "Ukraińcy to wojownicy i zwycięzcy"
Trump, Zełenski
Zełenski prosił o pomoc z Muskiem. Trump nie powiedział "nie”
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Tsunami gorąca" zalało Włochy. Rząd ogłasza czerwony alarm w 25 miastach »
Zobacz
|
Quiz z wiedzy ogólnej. Wykształceni osiągną 10/12. Pytanie 6 nie zagnie tylko omnibusa
Quiz z wiedzy ogólnej. Wykształceni osiągną 10/12. Pytanie 6 nie zagnie tylko omnibusa
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Kurski
Poseł PiS zdradził, jak wygląda sytuacja Jacka Kurskiego w PiS. Do tego jest wykorzystywany
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj