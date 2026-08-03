Poważny kryzys na Węgrzech. Oświadczenie premiera Magyara

"W zależności od poziomu wody w Dunaju, ostatnia pracująca turbina w elektrowni jądrowej zostanie wyłączona albo jeszcze w niedzielę, albo w poniedziałek" - powiedział w wieczornym wywiadzie Magyar.

Stopniowe ograniczanie mocy węgierskiej elektrowni

Elektrownia dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku nr 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku nr 2 o 50 proc., a obecnie - jako jedyny pracujący - posiada on moc 230 MW.

Elektrownia w Paksu wytwarza połowę energii elektrycznej na Węgrzech

Elektrownia w Paksu wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Premier ogłosił, że dzięki dobrowolnym ograniczeniom zużycia energii przez przedsiębiorstwa oraz solidarności społecznej, szczytowe zapotrzebowanie w sobotę było o ok. 500 MW niższe od prognoz.

Ograniczenia zużycia energii na Węgrzech

Dodał, że blisko 300 firm zadeklarowało już dobrowolne ograniczenie zużycia energii w poniedziałek. Do inicjatywy przyłączyły się także liczne przedsiębiorstwa państwowe, większość samorządów lokalnych, organizacje społeczne oraz kościoły. Dodał, że na razie rząd nie musi wdrażać obowiązkowych środków ograniczania zużycia, przewidzianych w rozporządzeniu, które weszło w życie w sobotę.

Premier ostrzegł, że nadchodzące pięć dni ma być najgorętsze - każdego dnia temperatury mogą osiągać ok. 40 stopni Celsjusza - a w kraju nie przewiduje się znaczących opadów deszczu. Po tym okresie oczekuje się spadku temperatur o kilka stopni.