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Poważny kryzys na Węgrzech. Oświadczenie premiera Magyara

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:24
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Magyar
Peter Magyar ogłosił ważną decyzję/East News
Węgierska elektrownia jądrowa w Paksu może zostać wyłączona na ponad miesiąc – poinformował w niedzielę węgierski premier Peter Magyar w rozmowie ze stacją RTL. Powodem jest fala upałów na Węgrzech i niski poziom wody w Dunaju.

"W zależności od poziomu wody w Dunaju, ostatnia pracująca turbina w elektrowni jądrowej zostanie wyłączona albo jeszcze w niedzielę, albo w poniedziałek" - powiedział w wieczornym wywiadzie Magyar.

Stopniowe ograniczanie mocy węgierskiej elektrowni

Elektrownia dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku nr 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku nr 2 o 50 proc., a obecnie - jako jedyny pracujący - posiada on moc 230 MW.

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Elektrownia w Paksu wytwarza połowę energii elektrycznej na Węgrzech

Elektrownia w Paksu wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Premier ogłosił, że dzięki dobrowolnym ograniczeniom zużycia energii przez przedsiębiorstwa oraz solidarności społecznej, szczytowe zapotrzebowanie w sobotę było o ok. 500 MW niższe od prognoz.

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Ograniczenia zużycia energii na Węgrzech

Dodał, że blisko 300 firm zadeklarowało już dobrowolne ograniczenie zużycia energii w poniedziałek. Do inicjatywy przyłączyły się także liczne przedsiębiorstwa państwowe, większość samorządów lokalnych, organizacje społeczne oraz kościoły. Dodał, że na razie rząd nie musi wdrażać obowiązkowych środków ograniczania zużycia, przewidzianych w rozporządzeniu, które weszło w życie w sobotę.

Premier ostrzegł, że nadchodzące pięć dni ma być najgorętsze - każdego dnia temperatury mogą osiągać ok. 40 stopni Celsjusza - a w kraju nie przewiduje się znaczących opadów deszczu. Po tym okresie oczekuje się spadku temperatur o kilka stopni.

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Źródło PAP
Tematy: węgryelektrowniaPeter Magyar
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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