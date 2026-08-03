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Kluczowy system obronny Polski może zawieść. Ukraińscy analitycy ostrzegają

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
17 minut temu
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Tarcza Wschód
Kluczowy system obronny Polski może być nieskuteczny. Ukraińscy analitycy ostrzegają/Agencja Gazeta
Tarcza Wschód może nie spełnić swojej roli w obronie wschodniej flanki NATO - uważają eksperci z ukraińskiego portalu Defense Express. "Wygląda na to, że Warszawa nie zauważa ryzyka związanego z brakiem czasu na zbudowanie tej linii obrony z zebranych materiałów, jeśli Rosjanie rzeczywiście zdecydują się przetestować jej skuteczność" - skomentowali eksperci.

Obecnie prace przy budowie Tarczy Wschód trwają na 100-kilometrowym odcinku granicy z Rosją i Białorusią. Ukraińscy eksperci z portalu Defense Express wypowiedzieli się na temat postępów w realizacji programu.

Tarcza Wschód. Opinia ukraińskich ekspertów

Jak podkreśli, lądowa granica Polski z tymi krajami liczy łącznie około 620 km. Ich zdaniem trudno więc mówić o rzeczywistym umocnieniu tego terenu. Według nich "w rzeczywistości realny wskaźnik jest jeszcze niższy, ponieważ do tych 100 km wliczono również materiały przechowywane w magazynach". Ukraińcy wskazują, że polska armia nie poinformowała dokładnie, jaki na jakim odcinku granicy faktycznie zamontowano już umocnienia.

Swojej ocenie eksperci poddali także system składowania elementów umocnień, które będą przechowywane w 16 punktach na terenie całego kraju. Zauważyli, że "to, co ponad dwa lata temu bardzo dobrze i kompleksowo wyglądało na slajdach polskich wojskowych, w rzeczywistości zamieniło się w tworzenie zapasów". Podkreślili, że transport i ustawienie wszystkich elementów zajmie dużo czasu. Obawiają się także, że Polska nadal realizuje ten sam plan, bez aktualizacji, które powinny dotyczyć tworzenia obrony przed dronami.

"Warszawa nie zauważa ryzyka"

Jak czytamy w Defense Express, do transportu trzeba doliczyć czas potrzebny na ustawienie samych zapór, budowę schronów, rozwinięcie drutu kolczastego, rozmieszczenie min, a być może także wykopanie okopów i rowów przeciwpancernych. "Wygląda na to, że Warszawa nie zauważa ryzyka związanego z brakiem czasu na zbudowanie tej linii obrony z zebranych materiałów, jeśli Rosjanie rzeczywiście zdecydują się przetestować jej skuteczność" - skomentowali eksperci.

Projekt Tarcza Wschód. Informacja polskiego wojska

Tarcza Wschód to projekt zabezpieczenia granicy z Rosją i Białorusią. Polega na budowie klasycznych umocnień, np. zapór przeciwczołgowych oraz budowie składów materiałów potrzebnych do budowania zapór czy blokowania dróg.

Powstają także inne systemy mające wspierać obronność regionu - w tym rozpoznawcze i antydronowe, składy zapasów dla wojska oraz inwestycje w utrzymanie różnego rodzaju naturalnych zapór, jak mokradła czy gęste lasy. Lądowa granica Polski z Rosją (Obwodem Królewieckim) oraz Białorusią liczy 628 kilometrów, do tego dochodzą 22 km granicy morskiej z Rosją w regionie Mierzei Wiślanej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Tuskwojna w Ukrainietarcza wschód
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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