Morawiecki zdradza plany Kaczyńskiego z pandemii. To chciał przeforsować prezes PiS

Były premier, założyciel stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja "Rozwoju Plus". "Może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS" - podkreślił Morawiecki.

Morawiecki o przyczynach spadku zaufania do PiS

Za spadające poparcie dla PiS w sondażach Morawiecki wini "samobójczą strategię Solidarnej Polski" (to grupa Zbigniewa Ziobry). Morawiecki skrytykował też m.in. przedstawioną w lipcu ub.r. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego deklarację 10 postulatów PiS dot. polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej; PiS liczył wtedy na podpisanie deklaracji przez Konfederację. Zdaniem Morawieckiego deklaracja ta miała być pomysłem wiceprezesa PiS Patryka . Morawiecki dodał, że katalizatorem spadku poparcia PiS od 2020 r. był pomysł "Piątki dla zwierząt", czyli projektu ustawy, który przewidywał m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra czy zakaz trzymania psów na łańcuchach, a ostatecznym "tąpnięciem sondażowym" - jak mówił - był wyrok TK z 2020 r., który uznał za niezgodną z Konstytucją RP aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Morawiecki zaznaczył, że - nawet jako przeciwnik aborcji - apelował wtedy o „trzymanie się kompromisu aborcyjnego”. Pytany, czy "Rozwój Plus" byłoby za powrotem do takiego kompromisu, Morawiecki powiedział, że sam opowiedziałby się za takim rozwiązaniem, ale nie jest to zdanie całego stowarzyszenia.

Mateusz Morawiecki: przeciwstawiłem się przymusowym szczepieniom

W podcaście Bogdana Rymanowskiego Mateusz Morawiecki wrócił pamięcią do czasów pandemii koronawirusa. Mateusz Morawiecki powiedział, że w tamtym czasie wiele środowisk forsowało wprowadzenie przymusowych szczepień, to on się temu przeciwstawił. "W kierownictwie politycznym PiS były decyzje, żeby iść w tym kierunku" - powiedział były premier. Zdradził, że chodzi m.in. o Jarosława Kaczyńskiego. "Wtedy udało się obronić Polaków przed przymusowymi szczepieniami" - stwierdził były premier.