18-latek z Ukrainy z zarzutem usiłowania zabójstwa 30-letniej kobiety

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz przekazał w poniedziałek dziennikarzom, że 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej.

18-latek nie przyznaje się do winy

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - powiedział prokurator. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy będą wnioskować o areszt. 18-latkowi grozi dożywocie.

Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 21.00 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. Według relacji podkomisarz Aleksandry Freus, rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy. 30-letnia Polka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu - podała w niedzielę Freus. Do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Policja ujęła napastnika tuż po zdarzeniu. W poniedziałek kobieta opuściła szpital.

Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępia akty przemocy

Do sprawy odniosły się w niedzielę służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu "z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa". "Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w oświadczeniu.