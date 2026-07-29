Jak zmienił się stosunek Polaków do Ukraińców? Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

Prawie miesiąc po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wśród uczestników sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 wciąż dominują popierający to działanie – stanowią 55 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów.

44 proc. Polaków przeciw pomocy Ukrainie

W kwestii, czy wobec upamiętniania UPA w Ukrainie, Polska wciąż powinna pomagać sąsiadowi w prowadzeniu wojny z Rosją, 41 proc. uważa, że nie powinniśmy rezygnować ze wspierania go, zaś 44 proc. poparłoby jego wstrzymanie.

36 proc. Polaków z gorszym zdaniem o Ukraińcach

Respondentów zapytano również, czy od początku wojny do dziś ich stosunek do Ukraińców zmienił się. 54 proc. zadeklarowało, że pozostał niezmienny, aż 36 proc. przyznało, że uległ pogorszeniu i tylko 3 proc. stwierdziło, że jest lepszy.

52 proc. Polaków przeciwnych akcesji Ukrainy do UE

Przy pytaniu o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej, ponad połowa badanych (52 proc.) była temu przeciwna, natomiast akcesję Ukrainy do Wspólnoty popiera 33 proc. respondentów.

65 proc. Polaków przeciw polskich wojsk w Ukrainie

Bardziej jednomyślni jesteśmy w kwestii wysłania do Ukrainy wojsk, aby po wojnie nadzorować rozejm lub porozumienie pokojowe. W tym przypadku przeciwnikami takiego działania jest aż 65 proc. pytanych. Jego zwolennicy stanowią 18 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 lipca br. na grupie tysiąca dorosłych Polaków.