Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Informacje szefa MON

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na portalu X, że rosyjski samolot poruszał się w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera.

❗Przed południem, 60 kilometrów na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem dyżurna para naszych samolotów

przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu… pic.twitter.com/ZUmDpqwj7H — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 3, 2026

Kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach

To już kolejna taka sytuacja nad Bałtykiem w ostatnim czasie. 31 lipca Kosiniak-Kamysz informował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu Ił-20. Doszło do tego 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu. Również wtedy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Poprzednio do przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem doszło przez trzy dni z rzędu w połowie lipca.

Tego typu incydenty zdarzają się od dłuższego czasu, w szczególności po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w regionie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.