Wjechał hulajnogą pod kombajn. Nie żyje 11-letni chłopiec

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 12.20 w miejscowości Sypień na terenie powiatu łowickiego.
Dziecko zmarło na miejscu
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec z nieustalonych jeszcze przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia reanimacji życia dziecka nie udało się uratować" - przekazała PAP nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Policja i prokuratura badają przyczyny wypadku
W miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.