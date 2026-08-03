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Wjechał hulajnogą pod kombajn. Nie żyje 11-letni chłopiec

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:46
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hulajnoga
Chłopiec jechał na elektrycznej hulajnodze (zdjęcie poglądowe)/Shutterstock
Nie żyje 11-letni chłopiec hulajnogą elektryczną wjechał pod kombajn rolniczy. Wypadek wydarzył się w miejscowości Sypień (Łódzkie). Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tej tragedii.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 12.20 w miejscowości Sypień na terenie powiatu łowickiego.

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Dziecko zmarło na miejscu

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec z nieustalonych jeszcze przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia reanimacji życia dziecka nie udało się uratować" - przekazała PAP nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

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Policja i prokuratura badają przyczyny wypadku

W miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy.

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Źródło PAP
Tematy: wypadekdzieckohulajnoga
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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