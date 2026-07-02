Nowe weta prezydenta Nawrockiego. Chodzi o dwie ważne ustawy

Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich oraz nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Prezydent podpisał też pięć innych ustaw, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Od początku kadencji Karol Nawrocki podpisał dotąd 236 ustaw, a 39 zawetował.

Prezydent Karol Nawrocki o prawach uczniów

Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył w opublikowanym oświadczeniu, że wetując nowelizację Prawa oświatowego "nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów". "Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura" - przekonywał. "Rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka czy wizytatorów kuratoriów. To niegospodarność" - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki o ochronie przedsiębiorcy

Z kolei mówiąc o wecie noweli ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że wdraża ona Zielony Ład, któremu sprzeciwiał się już w trakcie kampanii wyborczej. "Przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet 250 tysięcy złotych za każde pojedyncze naruszenie (...). Rząd nie ograniczył się do wdrożenia unijnego rozporządzenia. Postanowił je dodatkowo rozszerzyć, nakładając na przedsiębiorców kolejne obowiązki i przewidując jeszcze surowsze sankcje" - przekonywał prezydent. Prezydent podjął też decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.