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Porażka min. Żurka w Sądzie Najwyższym. Chodzi o spornego sędziego

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:31
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Minister Żurek
Minister Żurek przegrał w SN ws. sędziego Piebianak/Agencja Gazeta
Sąd Najwyższy uchylił w czwartek zarządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o natychmiastowym odsunięciu zasiadającego w KRS sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych ze względu na brak "uzasadnionych podstaw".

"Sąd Najwyższy uznał, że zarządzenie, jakie zostało wydane przez ministra sprawiedliwości, nie ma uzasadnionych podstaw" - powiedział sędzia Marek Siwek, przewodniczący składu orzekającego w sprawie. Dodał, że zarządzenie to nie spełniło również w ocenie SN przesłanek przewidzianych w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

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Sąd Najwyższy: nie ma powodu do natychmiastowych działań ws. Piebiaka

Sędzia stwierdził, że jeżeli interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia sędziego od wykonywania obowiązków służbowych, to "jasnym jest", że pojęcie "natychmiastowości" należy łączyć "z tym, że został popełniony czyn, który wymaga natychmiastowej reakcji, która nie może być podjęta w dodatku w żadnym innym trybie". Podkreślił, że "żadne okoliczności, o których minister sprawiedliwości pisze w uzasadnieniu swojej decyzji, nie należą do tej kategorii". Zauważył, że obie przytoczone przez szefa MS sprawy miały miejsce "wiele lat temu". Wobec tego w ocenie SN nie ma między nimi "relacji natychmiastowości".

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Min. Żurek kategorycznie ws. sędziego Piebiaka

O natychmiastowym odsunięciu Piebiaka od czynności służbowych minister sprawiedliwości zadecydował 15 czerwca. Swoje postanowienie argumentował dwoma postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę, dotyczącymi sędziego. Chodzi o tzw. aferę hejterską z 2019 r. w resorcie sprawiedliwości oraz o podejrzenie posłużenia się przez sędziego fałszywym testamentem - w tej sprawie wniosek o uchylenie immunitetu prokuratura złożyła w grudniu 2025 r. "Zebrany w nich (postępowaniach) materiał dowodowy rzuca poważne podejrzenia na postawę etyczną i prawną sędziego" - uzasadniał Żurek.

Sędzia Piebiak współpracował ze Zbigniewem Ziobrą

W maju tego roku Piebiak, jako jeden z 15 sędziów, został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa; jego kandydaturę zgłosił klub parlamentarny PiS. Wcześniej był m.in. wiceszefem MS, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro.

nl/ mro/

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Źródło PAP
Tematy: Waldemar Żureksąd najwyższyŁukasz Piebiak
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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