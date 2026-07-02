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Maja Staśko urodziła. Otwarcie mówiła o walce o bycie mamą [FOTO]

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 09:44
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Staśko
Maja Staśko urodziła. Otwarcie mówiła o walce o bycie mamą/AKPA
Maja Staśko to aktywistka, która od dłuższego czasu starała się o to, by zostać mamą, Nie ukrywała tego a swoją walkę o macierzyństwo relacjonowała w sieci. Teraz nadszedł w końcu ten długo wyczekiwany przez Maję Staśko moment. Została po raz pierwszy mamą.

Maja Staśko to aktywistka, która angażuje się w walkę o prawa kobiet i nagłaśnianie problemów związanych z przemocą wobec nich. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Maja Staśko walczyła o bycie mamą

To właśnie w nich od dłuższego już czasu relacjonowała swoje starania o to, by zostać mamą. Otwarcie mówiła o tym, jak walczyła o to, by na świat przyszło jej upragnione dziecko. Maja Staśko zmaga się z endometriozą, która utrudniała jej zajście w ciążę.

Maja Staśko doświadczyła dwóch strat ciąży

Aktywistka przez ponad rok przechodziła proces leczenia, o którym opowiadała w sieci. Nie ukrywała, gdy w tym czasie doświadczyła dwóch strat ciąży. W październiku ubiegłego roku Maja Staśko ogłosiła, że w końcu się udało. Kilka miesięcy później wzięła ślub ze swoim partnerem.

Maja Staśko została mamą

Cały czas była aktywna w mediach społecznościowych. Publikowała zdjęcia, nagrania oraz dzieliła się z obserwatorami kolejnymi etapami oczekiwania na narodziny dziecka. Teraz nadszedł długo wyczekiwany moment. Maja Staśko została mamą.

Przyfrunęło do nas największe szczęście i spełnienie marzeń. Mama, tata i cała rodzina kocha Cię najbardziej na świecie! - napisała Maja Staśko. Pod jej wpisem pojawiło się wiele wpisów z gratulacjami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dzieckociążaMaja Staśko
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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