Maja Staśko to aktywistka, która angażuje się w walkę o prawa kobiet i nagłaśnianie problemów związanych z przemocą wobec nich. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Maja Staśko walczyła o bycie mamą

To właśnie w nich od dłuższego już czasu relacjonowała swoje starania o to, by zostać mamą. Otwarcie mówiła o tym, jak walczyła o to, by na świat przyszło jej upragnione dziecko. Maja Staśko zmaga się z endometriozą, która utrudniała jej zajście w ciążę.

Maja Staśko doświadczyła dwóch strat ciąży

Aktywistka przez ponad rok przechodziła proces leczenia, o którym opowiadała w sieci. Nie ukrywała, gdy w tym czasie doświadczyła dwóch strat ciąży. W październiku ubiegłego roku Maja Staśko ogłosiła, że w końcu się udało. Kilka miesięcy później wzięła ślub ze swoim partnerem.

Maja Staśko została mamą

Cały czas była aktywna w mediach społecznościowych. Publikowała zdjęcia, nagrania oraz dzieliła się z obserwatorami kolejnymi etapami oczekiwania na narodziny dziecka. Teraz nadszedł długo wyczekiwany moment. Maja Staśko została mamą.

Przyfrunęło do nas największe szczęście i spełnienie marzeń. Mama, tata i cała rodzina kocha Cię najbardziej na świecie! - napisała Maja Staśko. Pod jej wpisem pojawiło się wiele wpisów z gratulacjami.