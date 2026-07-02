Maja Staśko to aktywistka, która angażuje się w walkę o prawa kobiet i nagłaśnianie problemów związanych z przemocą wobec nich. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych.
Maja Staśko walczyła o bycie mamą
To właśnie w nich od dłuższego już czasu relacjonowała swoje starania o to, by zostać mamą. Otwarcie mówiła o tym, jak walczyła o to, by na świat przyszło jej upragnione dziecko. Maja Staśko zmaga się z endometriozą, która utrudniała jej zajście w ciążę.
Maja Staśko doświadczyła dwóch strat ciąży
Aktywistka przez ponad rok przechodziła proces leczenia, o którym opowiadała w sieci. Nie ukrywała, gdy w tym czasie doświadczyła dwóch strat ciąży. W październiku ubiegłego roku Maja Staśko ogłosiła, że w końcu się udało. Kilka miesięcy później wzięła ślub ze swoim partnerem.
Maja Staśko została mamą
Cały czas była aktywna w mediach społecznościowych. Publikowała zdjęcia, nagrania oraz dzieliła się z obserwatorami kolejnymi etapami oczekiwania na narodziny dziecka. Teraz nadszedł długo wyczekiwany moment. Maja Staśko została mamą.
Przyfrunęło do nas największe szczęście i spełnienie marzeń. Mama, tata i cała rodzina kocha Cię najbardziej na świecie! - napisała Maja Staśko. Pod jej wpisem pojawiło się wiele wpisów z gratulacjami.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.