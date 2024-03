Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy wraz Fundacją Kochasz Dopilnuj zaplanowały akcję w mediach społecznościowych "Bo Ty jesteś najważniejsza" w formie kalendarza. Ma on przypominać kobietom, żeby badały sie profilaktycznie. "Mężczyźni proszą o to, by Panie (córki, żony, partnerki, mamy, babcie, koleżanki i znajome – absolutnie wszystkie Panie) pamiętały o tym, jak istotne są badania profilaktyczne. Zdrowie i życie to przecież najlepszy prezent z każdej okazji" - napisano w komunikacie informującym o akcji.

Kontrowersyjny kalendarz

Poinformowano, że na zdjęciach są mężczyźni, którzy "postanowili przebrać się w niecodzienne, celowo komiczne stylizacje, odrzucić powagę właściwą burmistrzom, radnym i urzędnikom – i właśnie tak, z uśmiechem i dystansem, przekazać, że nie wolno zapominać o profilaktyce" - napisano.

I rzeczywiście na zdjęciach można zobaczyć mężczyzn z bronią, widłami czy gitarą. Na jednym ze zdjęć dwóch panów wskazuje na manekinie, gdzie powinny badać się kobiety z dołączoną instrukcją jak to robić.

Na akcję z kalendarzem zareagowały mało entuzjastycznie w mediach społecznościowych Maja Staśko i Anna - Maria Żukowska.

Maja Staśko: To jest złe

Broń palna i dotykanie piersi. Kalendarz z okazji Dnia Kobiet Dzielnicy Śródmieście w Warszawie - napisała Maja Staśko polska aktywistka, feministka, dziennikarka.

Seksualizowanie badania piersi w celu wykrycia poważnej choroby jest zawsze złe, podobnie jak dokładanie do tego broni, niezależnie od wyglądu człowieka, który to robi - dodała na portalu X.

Na jej komentarz zareagowała posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

Czy dzisiaj jest jakiś dzień przegiętych akcji robionych przez debili? - zapytała dosadnie.