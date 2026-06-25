"Niezrozumiałe milczenie". Żurek o przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego

Waldemar Żurek skomentował środowe przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego. Lekarz, który wcześniej w mediach (m.in. w Kanale Zero) alarmował o nieprawidłowościach w placówce, podczas spotkania z prokuratorem nie przedstawił konkretnych dowodów.

Żurek wskazał, że postawa lekarza budzi wątpliwości. Podkreślił, że jeśli ktoś publicznie mówi o tak poważnych sprawach, powinien przekazać tę wiedzę organom ścigania. Jędrzejewski odmówił zeznań bez obecności pełnomocnika, którego nie udało mu się jeszcze ustanowić. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na poniedziałek.

Przesłuchanie Dawida Kacprzyka. Kiedy?

Dziennikarze pytali także o losy Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR w Szpitalu Południowym. Organy ścigania znają miejsce jego pobytu i planują przesłuchanie. Żurek wyjaśnił, że prokuratura stosuje określoną taktykę procesową – osoby mogące mieć status podejrzanych często przesłuchuje się w ostatniej kolejności, aby najpierw zgromadzić dowody, z którymi trzeba je skonfrontować.

Zarzuty i kontrowersje wokół placówki

Sprawa Szpitala Południowego jest wielowątkowa. Prokuratura prowadzi dwa główne śledztwa:

Oszustwo: Dotyczy kwoty ponad pół miliona złotych.

Nadużycie uprawnień: Chodzi o naruszenie zasad triażu (klasyfikacji pacjentów) na SOR.

W mediach pojawiły się doniesienia, że Dawid Kacprzyk miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki oraz wykonywać im kompleksowe badania niemal od ręki. Dodatkowo, w placówce trwa kwerenda spraw związanych ze zgonami pacjentów. Dziennikarze śledczy zwracają uwagę także na ogromne zarobki Kacprzyka (1,6 mln zł w ubiegłym roku) oraz imponującą liczbę przepracowanych godzin w różnych placówkach.

Zarząd i rada nadzorcza szpitala odwołane

Władze Warszawy zareagowały na skandal odwołaniem zarządu i rady nadzorczej szpitala. Nową prezeską placówki została Aneta Gomółka-Siembora. Sytuację prześwietlają obecnie liczne instytucje:

Stołeczny Ratusz.

Narodowy Fundusz Zdrowia .

. Państwowa Inspekcja Pracy.

Ministerstwo Zdrowia (zleciło kontrolę wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu ds. medycyny ratunkowej).

Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, złożył mandat radnego dzielnicy Ursus i zwrócił szpitalowi pół miliona złotych, których placówka nie mogła zaksięgować. Obecnie sprawą zajmuje się również Naczelna Izba Lekarska.