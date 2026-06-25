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Trzaskowski w tarapatach. W tle afera ze stołecznym Szpitalem Południowym

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:01
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Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski/Shutterstock
Afera z zarobkami byłego już radnego KO z Warszawy, lekarza Dawida Kacprzyka, uruchomiła reakcję łańcuchową. Na jaw wypływają kolejne nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym. W efekcie stanowisko może stracić prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. W czwartek dowiemy się, czy uzyska absolutorium.

Na czwartek zwołane zostały sesje rady Warszawy. Najpierw odbędzie się sesja absolutoryjna, a po jej zakończeniu nadzwyczajna. Na obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Również w czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady dzielnicy Ursynów, zwołana również w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.

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Nowa Lewica nie chce Trzaskowskiego

Zarząd warszawski Nowej Lewicy podjął decyzję, że radni tej partii zagłosują przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi Warszawy. Ich decyzja nie wpłynie jednak na decyzję końcową, gdyż radni KO mają w radzie większość.

Tak zagłosują inne kluby radnych ws. absolutorium Trzaskowskiego

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie Warszawy liczy 36 osób, a jego przewodniczącym od lat jest Jarosław Szostakowski. Opozycyjny klub radnych PiS liczy 14 radnych, którym przewodniczy Dariusz Figura. Klub Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro liczy ośmioro radnych, z czego trzy radne są z Lewicy, troje z MJN i dwie radne z Wspólne Jutro. Przewodniczącą klubu jest Agata Diduszko-Zyglewska. W radzie jest też dwóch posłów niezrzeszonych, z czego jeden należy do Konfederacji.

Sygnalista o błędach lekarskich w Szpitalu Południowym

O funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie i roli Dawida Kacprzyka opowiedział w Kanale Zero były pracownik tej placówki dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził m.in., że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował we wtorek, że zwróci się w środę z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających.

Dawid Kacprzyk zarobił 1,6 mln zł w ciągu roku

Wywiad z Emilem Jędrzejewskim miał związek z publikacją portalu zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W sprawie Szpitala Południowego w poniedziałek wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

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Trwa postępowanie NIL ws. Dawida Kacprzyka

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk w zeszły poniedziałek zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy - pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Nową prezeską zarządu placówki została Aneta Gomółka-Siembora. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowi

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Źródło dziennik.pl
Tematy: szpitalaferaRafał Trzaskowski
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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