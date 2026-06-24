Dawid Kacprzyk wykluczony z zawodu? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej informuje o wniosku

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie w sprawie lekarza-polityka ze Szpitala Południowego, który miał dopuścić się czynów zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. Analizowany jest wniosek o zawieszenie mu prawa wykonywania zawodu – poinformował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski na środowym spotkaniu z dziennikarzami.

Chce działań o charakterze karnym

Szef samorządu lekarskiego zaapelował też do prokuratury o jak najszybsze podjęcie działań o charakterze karnym. Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem koordynator czy dyrektor, ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć – powiedział Jankowski.

Zaapelował do premiera o to, by jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Szef izby zaapelował do opinii publicznej o nieocenianie całego środowiska medycznego przez pryzmat nagannego zachowania jednego lekarza.

Jestem przekonany, że 99,9 proc. lekarzy każdego dnia walczy o zdrowie i życie pacjentów, utrzymując na swoich barkach niewydolny system. Natomiast ten maleńki odsetek osób, które nie rozumieją, czym jest nasz zawód, musi zostać z niego po prostu usunięty, a ich sprawa dogłębnie wyjaśniona – podsumował prezes NRL.

Afera wokół Dawida Kacprzyka

Według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, które placówka musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.