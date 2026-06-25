Mocna odpowiedź ws. żołnierzy USA w Polsce. "Gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział"

Whitaker, który rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu, odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP, czy ustalono już, co w praktyce oznacza zapowiedź wysłania dodatkowych 5 tys. żołnierzy do Polski.

Ambasador USA przy NATO: Gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział

Pytany, czy ma już wypracowane szczegóły zapowiedzi prezydenta o skierowaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA, ambasador odparł, że nie. Te wszystkie rozmowy prowadzimy z sojusznikami. Sekretarz (obrony USA Pete) Hegseth mówił o sześciomiesięcznym przeglądzie. To wszystko jest częścią tego procesu – powiedział. Nie mam dziś nic nowego do ogłoszenia. A gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział – dodał.

Dopytywany dalej, ambasador zapewnił jednak, że słowa prezydenta będą realizowane.

Prezydent wyraził intencję, ale jak i kiedy, te szczegóły – to z pewnością nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu – dodał.

Ambasador USA przy NATO: Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski

Pytany, czy w obliczu "głębokiego rozczarowania" prezydenta niektórymi sojusznikami z NATO, Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski oraz państw bałtyckich, ambasador odpowiedział twierdząco. Słyszeliście go dziś. Prezydent wielokrotnie mówił, że co do tych, którzy inwestują we własną obronę, jak Polska, sojusznicy bałtyccy, Niemcy i inni – nie ma żadnych wątpliwości, gdzie on stoi – powiedział.

Whitaker dodał, że Waszyngton oczekuje, by wszyscy sojusznicy "wyrównali" poziom wydatków obronnych z USA. Codziennie, pracując w NATO, zapewniam, że odstraszamy i bronimy każdego cala sojuszniczego terytorium – dodał.

Ambasador USA przy NATO: Mamy wspaniałe relacje z Litwą

Pytany, czy takie kraje jak Litwa mogą być pewne, że amerykańskie wojska tam pozostaną, ambasador odpowiedział, że Waszyngton ma wspaniałe relacje z Litwą.

Stany Zjednoczone nie podejmują żadnych pochopnych ruchów. Po prostu kontynuujemy ocenę zagrożeń i upewniamy się, że my i nasi sojusznicy jesteśmy w pozycji do obrony i odstraszania – zapewnił.