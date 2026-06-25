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Tragiczne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Bilans ofiar może sięgnąć ponad 100 tys.

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
44 minut temu
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Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Trzęsienie ziemi w Wenezueli/PAP/EPA
Dwa silne i tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi nawiedziły w środę wieczorem czasu miejscowego Wenezuelę, powodując poważne zniszczenia m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy. Nie podano oficjalnego bilansu ofiar, ale według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi, nawet ponad 100 tys. osób.

Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne – 7,5.

Bilans ofiar w dziesiątkach tysięcy

"Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia" – napisano w komunikacie agencji. Zaznaczono, że skutki katastrofy są najprawdopodobniej rozległe.

Według USGS mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób.

Stan wyjątkowy i odwołane loty w Wenezueli

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy i przekazała kondolencje rodzinom ofiar. W nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły i zawieszone zostaną inne aktywności, za wyjątkiem usług podstawowych – dodała, apelując do społeczeństwa o jedność i spokój.

Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty – przekazał dziennik "El Pais".

Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale również w innych miastach.

Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar, ale lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach, akcjach ratunkowych i rosnącej liczbie rannych – przekazała agencja Reutera.

Ryzyko kolejnych wstrząsów

Są budynki, domy, które się zawaliły, i zajmujemy się tym, używając wszystkiego, co dostępne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pomoc obywatelską. Straż pożarna, policja, wszystko zostało uruchomione – powiedział w państwowej telewizji szef MSW Diosdado Cabello.

Minister zalecił mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów.

Burmistrz stołecznej dzielnicy Chacao Gustavo Duque powiedział kanałowi Globovision, że w dzielnicy zawaliły się dwa budynki, a 16 osób zostało rannych. Dodał, że są również ofiary śmiertelne, ale nie podał ich liczby.

W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. Gdy się zaczęło, usłyszeliśmy krzyczących ludzi. Wszyscy zbiegali po schodach – powiedziała cytowana przez Reutera publicystka Astrid Ramirez.

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Źródło PAP
Tematy: stan wyjątkowywenezuelatrzęsienie ziemitragedia
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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