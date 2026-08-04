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Burza wokół ułaskawienia "Starucha". Rzecznik Nawrockiego: Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:19
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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki ułaskawił w poniedziałek trzy osoby/Agencja Gazeta
Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek ułaskawił trzy osoby. Jedną z nich jest Piotr "Staruch", Staruchowicz, jedne z liderów kibiców Legii Warszawa. Informacja o tym wywołała wrzawę w internecie. "Prezydent Karol Nawrocki korzysta z prawa łaski w oparciu o przepisy konstytucji; wara rządzącym od jego prerogatyw" - mówił we wtorek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

KPRP poinformowała w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Jedną z nich - jak poinformował jego pełnomocnik - jest Piotr Staruchowicz ps. "Staruch", jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 r. przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności - na ogrodzeniu stadionu.

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Rzecznik prezydenta: zakaz stadionowy był niesprawiedliwy

Rzecznik prezydenta został zapytany na briefingu prasowym o to, że w informacji dotyczącej ułaskawienia Staruchowicza podano, iż decyzja motywowana była m.in. "incydentalnym charakterem czynu", ale chodzi o osobę, która wcześniej została skazana za rozbój i za uderzenie jednego z piłkarzy. "To był incydent. Wcześniejsze sprawy zakończyły się skazaniem. Ta osoba, która wówczas została skazana (...) odbyła karę, odpowiedziała za swoje czyny" - powiedział Leśkiewicz.

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Zaznaczył, że ułaskawienie dotyczy innej, konkretnej sprawy z 2025 r. i skazania na postawie Kodeksu wykroczeń. "Pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu" - powiedział rzecznik. Jego zdaniem sprawa ta "była oczywista" a decyzja sądu o ukaraniu tej osoby tzw. zakazem stadionowym była według prezydenta Nawrockiego niesprawiedliwa.

"Prezydent trzyma się konstytucji"

Leśkiewicz stwierdził też, że "prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków". "Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny opisany w polskiej konstytucji i pan prezydent ma prawo jego stosowania w oparciu o przepisy polskiej konstytucji" - powiedział rzecznik. Jak mówił, "rządzący, którzy łamią regularnie konstytucję, niech nie myślą, że pan prezydent przestraszy się tych wpisów, tweetów, gróźb, czy jakichkolwiek prób manipulacji". "Nie, pan prezydent będzie stosował wszystkie swoje prerogatywy, tak jak to przewiduje polska konstytucja, w zgodzie z przepisami polskiego prawa" - dodał rzecznik prezydenta.

Ministrowie oburzeni ułaskawieniem "Starucha"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał w poniedziałek na X, że "ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch, pokazuje o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki". Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk napisał we wtorek na X o "murem za polskim mundurem w wykonaniu Karola Nawrockiego". "Nawrocki na Święcie Policji: »Dziękuję za Waszą służbę i dbanie o bezpieczeństwo!«. Nawrocki chwilę później: ułaskawia »Starucha«. To jak napluć w twarz policjantom…" - napisał Tomaczyk.

Kim jest Piotr Staruchowicz?

Podsekretarz stanu w prezydenckiej Mateusz Kotecki mówił w poniedziałek, że w przypadku drugiej ułaskawionej osoby - KPRP nie podaje nazwisk osób ułaskawionych - postępowanie zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania. Osoba ta to Piotr Staruchowicz ps. "Staruch", jednego z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, co na portalu X potwierdził broniący go w przeszłości Krzysztof Wąsowski. Sąd w Lublinie ukarał Staruchowicza dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 r. przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, na ogrodzeniu stadionu. We wpisie na X Wąsowski poinformował, że prezydent zastosował swoją prerogatywę w tzw. trybie bezpośrednim, w oparciu o art. 139 Konstytucji RP, z pominięciem alternatywnych postanowień zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Tryb bezpośredni, w odróżnieniu od tradycyjnej ścieżki ułaskawienia, nie wymaga formalnego wniosku oraz opinii sądu w sprawie zasadności zastosowania prawa łaski.

Prezydent rozmawia ze Staruchowiczem

W grudniu ub.r., w trakcie rozmowy z prezydentem Nawrockim w Kanale Zero, Staruchowicz dodzwonił się do studia, przedstawiając Nawrockiemu swoją sytuację i pytając, czy "Święty Mikołaj przyniesie mu w tym roku ułaskawienie". Prezydent powiedział wówczas, że wnioskami o ułaskawienie zajmie się wraz z początkiem roku, ale ocenił, że "dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo".

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Źródło PAP
Tematy: prezydentkibiceKarol Nawrocki
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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