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Więzienia znów się zapełniają? Nowe dane o liczbie osadzonych

oprac. Łucja Orzeł
22 minut temu
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Więzienia znów się zapełniają? Nowe dane o liczbie osadzonych
Więzienia znów się zapełniają? Nowe dane o liczbie osadzonych/Shutterstock
Choć liczba więźniów w Polsce jest niższa niż za rządów PiS, a coraz więcej osadzonych korzysta z warunkowego przedterminowego zwolnienia, to w zakładach karnych przebywa obecnie o blisko 1,5 tys. osób więcej niż pod koniec 2024 r. - jak czytamy we wtorkowej "Rz".

Jak przypomina dziennik, niedługo po objęciu rządów przez Donalda Tuska, resort sprawiedliwości przekonywał, że więzienia są przeludnione i zmiana działania w tym zakresie jest niezbędna.Liczba osadzonych w polskich zakładach karnych w latach rządów PiS znacząco wzrosła. Rekord padł w maju 2023 r., kiedy to przebywało w nich wtedy ponad 78 tys. osadzonych, a zapełnienie jednostek penitencjarnych zbliżało się do 93 proc.” - zauważa „Rz”.

Warunkowe przedterminowe zwolnienia coraz częściej stosowane

Ze statystyk przekazanych przez ministerstwo, na które powołuje się gazeta, wynika, że coraz szerzej wykorzystywane są warunkowe przedterminowe zwolnienia z więzienia. Jak podaje „Rz”, w 2023 r. zastosowano tę instytucję 1571 razy, natomiast w 2025 r. uwzględnionych zostało 3710 wniosków o zwolnienia, a w pierwszej połowie b.r. – 1798.

Statystyki więziennictwa: ponad 70 tys. osób za kratami

Gazeta podkreśla jednak, że choć liczba osadzonych zauważalnie spadła w 2024 r. - z 74,5 tys. do 69,1 tys - to w lipcu 2025 r. mieliśmy w Polsce 70,2 tys. więźniów, a w końcu lipca 2026 r. było to już ponad 70,5 tys.

Ministerstwo Sprawiedliwości, zapytane przez „Rz” o wzrost liczby osadzonych w polskich zakładach karnych, podkreśliło, że „w ciągu ostatnich dwóch i pół roku liczba osób przebywających w jednostkach penitencjarnych zmniejszyła się o blisko 10 tysięcy”. Jak dodało MS, „Służba Więzienna składa coraz więcej wniosków, jednak ostateczna decyzja zawsze należy do sądu penitencjarnego”.

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Źródło PAP
Tematy: więzieniesłużba więzienna
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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