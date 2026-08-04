Więzienia znów się zapełniają? Nowe dane o liczbie osadzonych

Jak przypomina dziennik, niedługo po objęciu rządów przez Donalda Tuska, resort sprawiedliwości przekonywał, że więzienia są przeludnione i zmiana działania w tym zakresie jest niezbędna. „Liczba osadzonych w polskich zakładach karnych w latach rządów PiS znacząco wzrosła. Rekord padł w maju 2023 r., kiedy to przebywało w nich wtedy ponad 78 tys. osadzonych, a zapełnienie jednostek penitencjarnych zbliżało się do 93 proc.” - zauważa „Rz”.

Warunkowe przedterminowe zwolnienia coraz częściej stosowane

Ze statystyk przekazanych przez ministerstwo, na które powołuje się gazeta, wynika, że coraz szerzej wykorzystywane są warunkowe przedterminowe zwolnienia z więzienia. Jak podaje „Rz”, w 2023 r. zastosowano tę instytucję 1571 razy, natomiast w 2025 r. uwzględnionych zostało 3710 wniosków o zwolnienia, a w pierwszej połowie b.r. – 1798.

Statystyki więziennictwa: ponad 70 tys. osób za kratami

Gazeta podkreśla jednak, że choć liczba osadzonych zauważalnie spadła w 2024 r. - z 74,5 tys. do 69,1 tys - to w lipcu 2025 r. mieliśmy w Polsce 70,2 tys. więźniów, a w końcu lipca 2026 r. było to już ponad 70,5 tys.

Ministerstwo Sprawiedliwości, zapytane przez „Rz” o wzrost liczby osadzonych w polskich zakładach karnych, podkreśliło, że „w ciągu ostatnich dwóch i pół roku liczba osób przebywających w jednostkach penitencjarnych zmniejszyła się o blisko 10 tysięcy”. Jak dodało MS, „Służba Więzienna składa coraz więcej wniosków, jednak ostateczna decyzja zawsze należy do sądu penitencjarnego”.