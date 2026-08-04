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Bezmięsna rewolucja nie nadeszła? Polacy pokazali, co trafia na ich talerze

oprac. Łucja Orzeł
16 minut temu
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Bezmięsna rewolucja nie nadeszła? Polacy pokazali, co trafia na ich talerze
Bezmięsna rewolucja nie nadeszła? Polacy pokazali, co trafia na ich talerze/Forsal.pl
Mięso i wędliny wciąż są obecne w diecie zdecydowanej większości Polaków. Jak wynika z badania UCE Research, Grupy Blix oraz Proxi.cloud, 84,9 proc. ankietowanych spożywa je co najmniej raz w tygodniu, a całkowicie wykluczyło je z jadłospisu jedynie 2,5 proc. badanych – podaje wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Mięso nadal ważnym elementem polskiej diety

„Rz” pisze, że pomimo wielu mód oraz trendów zdrowotnych czy ekologicznych, nie doszło do wyraźnej zmiany nawyków Polaków w kwestii konsumpcji mięsa. Jak wynika z badania, na które powołuje się dziennik, 54,7 proc. Polaków deklaruje, że je tyle samo mięsa i wędlin co 2-3 lata temu, 21,8 proc. deklaruje spadek, ale niewielki, a 20,4 proc. mówi o wzroście spożycia. „Jedynie 2,5 proc. mieszkańców Polski zupełnie wyeliminowało z diety produkty mięsne, nawet mniej niż w innych badaniach” - dodaje „Rz”.

Co czwarty Polak je mięso lub wędliny codziennie

Z badania wynika również, że co czwarty ankietowany spożywa mięso lub wędliny codziennie, a połowa kilka razy w tygodniu. „Kategoria mięsa i wędlin pozostaje ważnym elementem oferty sklepów spożywczych, a wolumen jej sprzedaży rośnie” - powiedziała gazecie rzecznik Grupy Eurocash Magdalena Bajer. Z kolei dyrektor ds. zakupów Aldi Polska Monika Sitkowska wskazała, że w 2026 r. sieć odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w przypadku wędlin i ponad 22 proc. w kategorii mięsa.

Cytowany przez „Rz” ekspert Proxi.cloud Mateusz Chołuj ocenił, że mięso i wędliny są mocno zakorzenione w codziennym modelu żywienia Polaków. „Ich spożycie wynika nie tylko z indywidualnych preferencji, lecz także z tradycji, sposobu organizacji posiłków oraz przyzwyczajeń” - dodał.

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Źródło PAP
Tematy: dietamięsożywność
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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