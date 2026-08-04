Bezmięsna rewolucja nie nadeszła? Polacy pokazali, co trafia na ich talerze

Mięso nadal ważnym elementem polskiej diety

„Rz” pisze, że pomimo wielu mód oraz trendów zdrowotnych czy ekologicznych, nie doszło do wyraźnej zmiany nawyków Polaków w kwestii konsumpcji mięsa. Jak wynika z badania, na które powołuje się dziennik, 54,7 proc. Polaków deklaruje, że je tyle samo mięsa i wędlin co 2-3 lata temu, 21,8 proc. deklaruje spadek, ale niewielki, a 20,4 proc. mówi o wzroście spożycia. „Jedynie 2,5 proc. mieszkańców Polski zupełnie wyeliminowało z diety produkty mięsne, nawet mniej niż w innych badaniach” - dodaje „Rz”.

Co czwarty Polak je mięso lub wędliny codziennie

Z badania wynika również, że co czwarty ankietowany spożywa mięso lub wędliny codziennie, a połowa kilka razy w tygodniu. „Kategoria mięsa i wędlin pozostaje ważnym elementem oferty sklepów spożywczych, a wolumen jej sprzedaży rośnie” - powiedziała gazecie rzecznik Grupy Eurocash Magdalena Bajer. Z kolei dyrektor ds. zakupów Aldi Polska Monika Sitkowska wskazała, że w 2026 r. sieć odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w przypadku wędlin i ponad 22 proc. w kategorii mięsa.

Cytowany przez „Rz” ekspert Proxi.cloud Mateusz Chołuj ocenił, że mięso i wędliny są mocno zakorzenione w codziennym modelu żywienia Polaków. „Ich spożycie wynika nie tylko z indywidualnych preferencji, lecz także z tradycji, sposobu organizacji posiłków oraz przyzwyczajeń” - dodał.