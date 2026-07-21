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Po ponad 100 latach rzeka wraca na powierzchnię. Niezwykła inwestycja w Łodzi

Lena Ratajczyk
oprac. Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
45 minut temu
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Po ponad 100 latach rzeka wraca na powierzchnię. Niezwykła inwestycja w Łodzi
Po ponad 100 latach rzeka wraca na powierzchnię. Niezwykła inwestycja w Łodzi/Shutterstock
Przez dziesięciolecia miasta ukrywały rzeki pod ulicami, zamieniając je w kanały i podporządkowując rozwijającej się zabudowie. Dziś ten trend odwraca się w wielu europejskich krajach. Zamiast betonować i przykrywać cieki wodne, samorządy coraz częściej przywracają je naturze. Jednym z najciekawszych przykładów takich działań w Polsce jest prowadzona w Łodzi inwestycja związana z odsłonięciem rzeki Lamus.

Choć dla większości mieszkańców pozostaje niewidoczny, Lamus nigdy nie zniknął. Nadal płynie pod powierzchnią miasta, podobnie jak wiele innych łódzkich rzek i strumieni. Teraz część jego biegu ponownie stanie się elementem miejskiego krajobrazu.

To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Łodzi i jedno z nielicznych realizowanych obecnie w Europie. Projekt zakłada nie tylko wydobycie rzeki spod ziemi, ale także stworzenie wokół niej przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej i przyrodniczej. Inwestycja prowadzona jest na terenie Parku im. Jana Kilińskiego.

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Po ponad 100 latach rzeka wraca na powierzchnię. Niezwykła inwestycja w Łodzi

Historia Lamusa sięga wielu stuleci. Już od XVI wieku jego wody napędzały młyny, a wraz z rozwojem przemysłowej Łodzi wykorzystywały je również okoliczne fabryki. Z biegiem lat rzeka coraz bardziej cierpiała z powodu zanieczyszczeń. Pod koniec XIX wieku zdecydowano o zamknięciu około dwukilometrowego odcinka w podziemnym kanale. Przez ponad sto lat ciek pozostawał niewidoczny dla mieszkańców.

Pomysł przywrócenia Lamusa pojawił się w 2016 roku. Obecnie inwestycja jest już realizowana. Powstaje nowe koryto rzeki, prowadzone są roboty hydrotechniczne, a kolejne etapy obejmą umocnienie brzegów oraz zagospodarowanie całego otoczenia. W parku mają pojawić się nowe alejki, miejsca odpoczynku, oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury.

Zakończenie prac zaplanowano jeszcze na 2026 rok. Po ich zakończeniu Lamus ponownie stanie się widoczną częścią miasta i jednocześnie nową przestrzenią do wypoczynku dla mieszkańców.

Odsłonięcie łódzkiej rzeki wpisuje się w szerszy europejski kierunek zmian. Coraz więcej miast rezygnuje z betonowania cieków wodnych, stawiając na ich renaturyzację. Naturalne rzeki pomagają zatrzymywać wodę opadową, poprawiają lokalny mikroklimat, sprzyjają rozwojowi roślin i zwierząt oraz ograniczają skutki tzw. miejskich wysp ciepła.

Zmiany zachodzą także poza obszarami miejskimi. Jak wynika z najnowszego raportu Dam Removal Europe, tylko w 2025 roku w 21 krajach usunięto co najmniej 603 zapory, progi i inne bariery utrudniające swobodny przepływ rzek. Dzięki temu przywrócono ciągłość ekologiczną na ponad 3740 kilometrach cieków wodnych. Polska nie uczestniczyła jednak w tym trendzie – według autorów raportu w ubiegłym roku nie zlikwidowano u nas ani jednej zapory wodnej.

Źródło: INTETIA.PL, MEDIA

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Łódźrzekamiasto
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Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk

Redaktorka specjalizująca się w tematyce lifestylowej. Prywatnie miłośniczka sportu, dobrej kuchni i astrologii.

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