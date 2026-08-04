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Karnowski uderza w nową partię Morawieckiego: "PiS bis". Oryginał i podróba jest byle jaki

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:18
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Mateusz Morawiecki
Nowa partia Morawieckiego odbierze głosy koalicji? Wiceminister odpowiada bez ogródek/PAP
Mateusz Morawiecki ogłasza nowy projekt polityczny "Rozwój Plus", ale politycy rządzący patrzą na te ruchy z sporym przymrużeniem oka. W radiu TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski bez ogródek nazwał nową inicjatywę byłego premiera mianem "PiS bis". Wskazał, że nowa formacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej.

Dawny premier Mateusz Morawiecki próbuje stworzyć dla siebie nowe otwarcie polityczne pod szyldem "Rozwój Plus". Inicjatywa ta nie robi jednak większego wrażenia na politykach Koalicji Obywatelskiej. Występujący w TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski dosadnie podsumował starania swojego politycznego rywala.

Mateusz Morawiecki próbuje kreować się na ofiarę, wymazując własną odpowiedzialność. To on głosował za ustawami, które niszczyły polskie sądy i to za jego rządów organizowano wybory kopertowe – przypomniał na antenie Karnowski.

Wiceminister ocenił zapowiadane ugrupowanie jako zwykłą replikę dotychczasowej formacji. Oryginał i podróba jest byle jaki – skwitował krótko polityk. Dodatkowo zapewnił, że nie wierzy w scenariusz, w którym nowy projekt Morawieckiego przeciągnąłby na swoją stronę dotychczasowych wyborców Koalicji Obywatelskiej.

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Darmowa woda w restauracjach?

Druga część dyskusji w studio TOK FM skupiła się na codziennych sprawach obywateli i restauratorów. Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o pomysł wprowadzenia nakazu serwowania darmowej wody w lokali gastronomicznych.

Jacek Karnowski do tej koncepcji podchodzi mocno sceptycznie. Zauważył, że choć wiele lokali w miejscowościach turystycznych już teraz podaje gościom wodę bez opłat, to jednak takie działanie zawsze generuje realne wydatki. Właściciele lokali muszą przecież zapłacić za pracę obsługi czy mycie naczyń. Poseł KO wyraźnie zaznaczył, że państwo zbyt często próbuje narzucać prywatnym przedsiębiorcom oraz obywatelom kolejne sztywne obowiązki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSJacek KarnowskiRozwój plus
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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