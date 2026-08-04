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W centrum Warszawy znaleziono niewybuch. Wezwano saperów

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:18
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Miejsce znalezienia niewybuchu
W centrum Warszawy znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Wezwano saperów/PAP
W Warszawie znaleziono niewybuch. Może on pochodzić z okresu drugiej wojny światowej. Występują utrudnienia w ruchu.

Niewybuch w centrum Warszawy

Podczas robot remontowych na linii tramwajowej przy al. Solidarności w Warszawie natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch z czasów II wojny światowej. Informację tę potwierdziła w rozmowie z Interią Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Z pierwszych ustaleń wynika, że znaleziony obiekt to prawdopodobnie pocisk artyleryjski o długości około 60-70 cm i średnicy ok. 30 cm. Służby na razie nie stwierdziły, czy jest to jedynie pusta łuska, czy aktywny ładunek wybuchowy. Na miejsce wezwano patrol saperski.

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Odkrycie zgłosił operator koparki około godziny 8:00. Jak powiedział w trakcie wymiany torowiska zahaczył o niego łyżką maszyny.

Ostrzeżenie ZTM

Ruch został zablokowany na odcinku między aleją Jana Pawła II a placem Bankowym. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu autobusów linii 190 oraz Z26.

"Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową" - podano w kominikacie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Warszawasłużbyniewybuch
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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