Niewybuch w centrum Warszawy
Podczas robot remontowych na linii tramwajowej przy al. Solidarności w Warszawie natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch z czasów II wojny światowej. Informację tę potwierdziła w rozmowie z Interią Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Z pierwszych ustaleń wynika, że znaleziony obiekt to prawdopodobnie pocisk artyleryjski o długości około 60-70 cm i średnicy ok. 30 cm. Służby na razie nie stwierdziły, czy jest to jedynie pusta łuska, czy aktywny ładunek wybuchowy. Na miejsce wezwano patrol saperski.
Odkrycie zgłosił operator koparki około godziny 8:00. Jak powiedział w trakcie wymiany torowiska zahaczył o niego łyżką maszyny.
Ostrzeżenie ZTM
Ruch został zablokowany na odcinku między aleją Jana Pawła II a placem Bankowym. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu autobusów linii 190 oraz Z26.
"Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową" - podano w kominikacie.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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