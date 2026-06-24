Jarosław Kaczyński o aferze w Szpitalu Południowym. "Powiedzieć, że to łajdactwo, to jakby nic nie powiedzieć"

O aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym wie już cała Polska. W ubiegłym tygodniu okazało się, że Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji w rok zarobił 1,6 mln zł. To był jednak był dopiero wierzchołek góry lodowej.
Były oordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, dr Emil Jędrzejewski na antenie "Kanału Zero" powiedział, że w placówce dochodziło do błędów lekarskich kończących się śmiercią pacjentów. Lekarz wskazał, że odpowiedzialny za to był Kacprzyk, który do niedawna był koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym.
Kaczyński nie ma zaufania do prokuratury Żurka
Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński nie gryz się w język.
Wydawało się, że gorzej już być nie może: fikcyjne zatrudnienie, wyprowadzanie pieniędzy z kasy szpitala, saloniki VIP, a teraz fałszowanie dokumentacji medycznej i zgony pacjentów... Powiedzieć, że to łajdactwo, to jakby nic nie powiedzieć! Patologia! Myślicie, że prokuratura Żurka to wyjaśni?! Nic z tych rzeczy. Czas na niezależną Komisję Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Komisja ta powinna składać się m. in. z prawników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz osób zaufania publicznego. To nie tylko kwestia poznania prawdy, ale także bezpieczeństwa pacjentów w przyszłości - napisał Kaczyński.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.