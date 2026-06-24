Dawid Kacprzyk zniknął. Prokuratura nie wie, gdzie jest były lekarz ze Szpitala Południowego

Poważne zarzuty pod adresem Kacprzyka

Cała sprawa dotyczącą afery w Szpitalu Południowym zaczęła się od oświadczenia majątkowego Kacprzyka. Wynikało z niego, że 28-letni lekarz bez specjalizacji w rok zarobił 1,6 mln zł.

To był jednak dopiero początek. Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, w "Kanale Zero" powiedział, że w placówce dochodziło do błędów lekarskich kończących się śmiercią pacjentów. Jędrzejewski wskazał, że odpowiedzialny za to był Kacprzyk, 28-letni lekarz będący w trakcie specjalizacji anestezjologicznej, który do niedawna był koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym.

Prokuratura nie przesłuchała Kacprzyka

Kacprzyk na ma żadnych oficjalnych zarzutów postawionych przez prokuraturę. Co więcej śledczy dotychczas nie przesłuchali 28-letniego lekarza. Prokuratura nie wie, gdzie jest Dawid Kacprzyk. Nie sądzę, aby się gdzieś ukrywał. Jego przesłuchanie jest absolutnie niezbędne - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Tymczasem jak donoszą media Kacprzyk zniknął. W tej chwili nikt nie wie, gdzie aktualnie przebywa. Jego pełnomocnik, mec. Jacek Dubois w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedział, że jeżeli w ciągu najbliższych godzin dr Emil Jędrzejowski nie odwoła "zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji" na temat Kacprzyka wówczas czeka go proces karny.