Tusk odniósł się do afery w Szpitalu Południowy. "Będziemy wyjaśniali sprawę"

Premier w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości
Tusk poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, któremu powierzył bezpośredni nadzór nad prowadzonymi postępowaniami. Dodał, że w razie potrzeby prokuratura wróci również do wcześniejszych zawiadomień dotyczących Szpitala Południowego. Niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy. Tam, gdzie konieczne jest działanie prokuratury, już ono trwa - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej.
Tusk zaznaczył, że choć skala zgłaszanych problemów nie odbiega od przypadków występujących w innych placówkach medycznych, wszystkie okoliczności wymagają szczegółowego zbadania. Premier podkreślił również, że nie zamierza oceniać wiarygodności wypowiedzi pojawiających się w mediach. Jak stwierdził, jego rolą nie jest komentowanie relacji uczestników sprawy, lecz zapewnienie rzetelnego wyjaśnienia stawianych zarzutów.
Tusk zareagował po wywiadzie lekarza
Tusk do sprawy Szpitala Południowego odniósł się po wywiadzie dr. Emila Jędrzejewskiego, który w "Kanale Zero" zarzucił placówce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Według jego relacji błędy medyczne miały prowadzić do powikłań, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci pacjentów. W środę dr Jędrzejewski stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.