Tusk odniósł się do afery w Szpitalu Południowy. "Będziemy wyjaśniali sprawę"

Premier w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości

Tusk poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, któremu powierzył bezpośredni nadzór nad prowadzonymi postępowaniami. Dodał, że w razie potrzeby prokuratura wróci również do wcześniejszych zawiadomień dotyczących Szpitala Południowego. Niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy. Tam, gdzie konieczne jest działanie prokuratury, już ono trwa - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej.

Tusk zaznaczył, że choć skala zgłaszanych problemów nie odbiega od przypadków występujących w innych placówkach medycznych, wszystkie okoliczności wymagają szczegółowego zbadania. Premier podkreślił również, że nie zamierza oceniać wiarygodności wypowiedzi pojawiających się w mediach. Jak stwierdził, jego rolą nie jest komentowanie relacji uczestników sprawy, lecz zapewnienie rzetelnego wyjaśnienia stawianych zarzutów.

Tusk zareagował po wywiadzie lekarza

Tusk do sprawy Szpitala Południowego odniósł się po wywiadzie dr. Emila Jędrzejewskiego, który w "Kanale Zero" zarzucił placówce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Według jego relacji błędy medyczne miały prowadzić do powikłań, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci pacjentów. W środę dr Jędrzejewski stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.