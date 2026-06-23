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Politycy PiS z kontrolą w Szpitalu Południowym. Pokłosie afery

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
53 minut temu
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Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Anna Kwiecień
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Mateusz Morawiecki (C), Janusz Cieszyński (P) i Anna Kwiecień (L) na konferencji prasowej przed Szpitalem Południowym w Warszawie/PAP
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili kontrolę poselską w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy domagają się wyjaśnień w sprawie gigantycznych zarobków lekarza-radnego Dawida Kacprzyka oraz nieprawidłowości finansowych w placówce. W odpowiedzi na aferę, PiS postuluje wprowadzenie cyfrowych ewidencji czasu pracy personelu medycznego. Szpital jest obecnie pod lupą prokuratury, NFZ i stołecznego ratusza.

We wtorek posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki, Anna Kwiecień oraz Janusz Cieszyński – przeprowadzili kontrolę poselską w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy chcą poznać szczegóły planu naprawczego placówki oraz wyjaśnić kontrowersje finansowe, które ujawniły media.

Głównym powodem zainteresowania posłów jest sprawa Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u i radnego KO w dzielnicy Ursus. Lekarz w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Sprawa stała się głośna, gdy portal Zero.pl opisał nie tylko wysokie zarobki, ale także zarzuty dotyczące przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki.

Kontrowersyjny zwrot pieniędzy

Sprawa finansowa budzi ogromne emocje. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi pół miliona złotych, które placówka musiała mu wypłacić, mimo braku możliwości poprawnego zaksięgowania. Jednak – jak podnoszą politycy PiS – środki te ponownie trafiły na konto lekarza.

Anna Kwiecień podkreśliła podczas briefingu, że sytuacja ta bulwersuje opinię publiczną. Posłanka wskazuje na mechanizm, w którym można "wyłudzić" pieniądze, a po próbie załagodzenia błędu, środki wracają do osoby, która przyznała się do winy.

Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką

Postulaty PiS

Opozycja przedstawia rozwiązania, które mają zapobiegać podobnym patologiom w przyszłości. Poseł Janusz Cieszyński zaproponował dwa konkretne kroki:

  • Ewidencja czasu pracy: Wprowadzenie obowiązkowego rejestru dla lekarzy.
  • Cyfrowe umowy: Zawieranie umów na świadczenia medyczne w formie cyfrowej.

Polityk tłumaczy, że ustrukturyzowanie umów pozwoli na porównywanie stawek godzinowych i ryczałtowych, co zwiększy transparentność wydatkowania publicznych środków w placówkach medycznych.

Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego

Szpital Południowy znajduje się obecnie w ogniu kontroli. W poniedziałek prokuratura wszczęła dwa śledztwa:

  • W sprawie oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych.
  • W sprawie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział zbadanie, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski posiadał wiedzę o nieprawidłowościach. Władze miasta już zareagowały – prezydent odwołał dotychczasowy zarząd i radę nadzorczą. Nową prezeską szpitala zostanie Aneta Gomółka-Siembora. Oprócz prokuratury i NFZ, placówkę prześwietli również Państwowa Inspekcja Pracy.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSkontrolaszpital południowy
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Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier Tusk zabrał głos
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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