Politycy PiS z kontrolą w Szpitalu Południowym. Pokłosie afery

We wtorek posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Mateusz Morawiecki, Anna Kwiecień oraz Janusz Cieszyński – przeprowadzili kontrolę poselską w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy chcą poznać szczegóły planu naprawczego placówki oraz wyjaśnić kontrowersje finansowe, które ujawniły media.

Głównym powodem zainteresowania posłów jest sprawa Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u i radnego KO w dzielnicy Ursus. Lekarz w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Sprawa stała się głośna, gdy portal Zero.pl opisał nie tylko wysokie zarobki, ale także zarzuty dotyczące przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki.

Kontrowersyjny zwrot pieniędzy

Sprawa finansowa budzi ogromne emocje. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi pół miliona złotych, które placówka musiała mu wypłacić, mimo braku możliwości poprawnego zaksięgowania. Jednak – jak podnoszą politycy PiS – środki te ponownie trafiły na konto lekarza.

Anna Kwiecień podkreśliła podczas briefingu, że sytuacja ta bulwersuje opinię publiczną. Posłanka wskazuje na mechanizm, w którym można "wyłudzić" pieniądze, a po próbie załagodzenia błędu, środki wracają do osoby, która przyznała się do winy.

Postulaty PiS

Opozycja przedstawia rozwiązania, które mają zapobiegać podobnym patologiom w przyszłości. Poseł Janusz Cieszyński zaproponował dwa konkretne kroki:

Ewidencja czasu pracy : Wprowadzenie obowiązkowego rejestru dla lekarzy.

: Wprowadzenie obowiązkowego rejestru dla lekarzy. Cyfrowe umowy: Zawieranie umów na świadczenia medyczne w formie cyfrowej.

Polityk tłumaczy, że ustrukturyzowanie umów pozwoli na porównywanie stawek godzinowych i ryczałtowych, co zwiększy transparentność wydatkowania publicznych środków w placówkach medycznych.

Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego

Szpital Południowy znajduje się obecnie w ogniu kontroli. W poniedziałek prokuratura wszczęła dwa śledztwa:

W sprawie oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych.

W sprawie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział zbadanie, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski posiadał wiedzę o nieprawidłowościach. Władze miasta już zareagowały – prezydent odwołał dotychczasowy zarząd i radę nadzorczą. Nową prezeską szpitala zostanie Aneta Gomółka-Siembora. Oprócz prokuratury i NFZ, placówkę prześwietli również Państwowa Inspekcja Pracy.