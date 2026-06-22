Lekarz od afery w Szpitalu Południowym chciał otworzyć klinikę. Wspólnikiem miał być Robert Lewandowski

Wielkie zarobki i salonik VIP w Szpitalu Południowym
Oprócz gigantycznych zarobków 28-letniego lekarza, który był również radnym Koalicji Obywatelskiej ujawniono, że w Szpitalu Południowym istniał "salonik VI", z którego mieli korzystać politycy partii Donalda Tuska.
O nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym poinformował doktor Emil Jędrzejewski. Sygnalista ujawnił również, że o wszystkim informował prezydenta Warszawa, któremu podlega placówka.
Lewandowski miał być wspólnikiem lekarza
Według "Gazety Wyborczej" w całej sprawie może być drugie dno. Jędrzejewski w 2018 roku chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycję miał firmować piłkarz Robert Lewandowski - informuje gazeta.
Sprawa prywatnej kliniki, którą Jędrzejewski planował otworzyć razem z Lewandowskim, to jeden z kilku powodów, dla których lekarz może mieć osobistą urazę do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I ważnym kontekstem dla przekazywanych przez lekarza informacji o aferze w Szpitalu Południowym, gdzie Jędrzejewski do jesieni 2025 był ordynatorem chirurgii - sugeruje "Gazeta Wyborcza".
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.