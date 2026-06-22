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732 godziny w pół roku pod lupą. Szpital Bródnowski sprawdzi czas pracy lekarza-milionera

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:39
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Mazowiecki Szpital Bródnowski
Szpital bierze pod lupę grafik Kacprzyka. Sprawdzą, czy lekarz był w pracy/PAP Archiwalny
732 godziny w niespełna pół roku - tyle według wyliczeń przepracował w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Dawid Kacprzyk, bohater głośnej afery ze Szpitala Południowego. Gdy na jaw wyszły kulisy jego niezwykłej aktywności zawodowej, szpital zdecydował się na pilną kontrolę, by sprawdzić, czy medyk faktycznie pojawiał się w pracy tak często, jak wskazują na to dokumenty.

Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę ze Szpitalem Bródnowskim

Po medialnej burzy wokół zarobków Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym, na jaw wyszły kolejne szczegóły aktywności zawodowej 29-letniego lekarza. Jak informował "Fakt", medyk był jednocześnie zatrudniony w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie w samym 2026 roku zdążył wypracować ponad 700 godzin. W obliczu trwających kontroli, placówka potwierdziła, że lekarz zawiesił współpracę.

Sprawa 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka, o którym zrobiło się głośno po ujawnieniu jego zarobków w Szpitalu Południowym, ma swój dalszy ciąg. Lekarz był związany kontraktem nie tylko z placówką, w której sprawował funkcję koordynatora SOR, ale również z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim.

Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką

Aktywność w Szpitalu Bródnowskim

Z informacji przekazanych "Faktowi” przez Magdalenę Anyszewską-Lasotę z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. wynika, że: Współpraca rozpoczęła się 5 lutego 2026 r. i opierała się na umowie cywilnoprawnej. Lekarz wykonywał obowiązki medyczne, a także zastępstwa zakładowego koordynatora świadczeń zdrowotnych. W 2026 roku lekarz miał przepracować w tej placówce 732 godziny.

Portal zauważa, że przekłada się to na średnio blisko sześć godzin pracy dziennie w tej placówce - wliczając w to wszystkie dni weekendowe oraz świąteczne od początku roku. Obecnie, w związku z wybuchem afery, szpital potwierdził "Faktowi”, że lekarz zawiesił wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy.

Kontrola grafiku lekarza w szpitalu

Teraz Mazowiecki Szpital Bródnowski ma sprawdzić, ile godzin miał przepracować lekarz. Według Radia Zet, kontrola ma objąć rozliczenie dyżurów lekarza i porównanie ich z rzeczywistą obecnością medyka w placówce.

Afera w Szpitalu Południowym

Przypomnijmy, że sprawa zyskała rozgłos, gdy jako radny Kacprzyk musiał opublikować oświadczenie majątkowe. Ujawniono wówczas, że w 2025 roku zarobił w Szpitalu Południowym 1,6 mln zł, mimo braku specjalizacji.

Według danych placówki, w 2025 roku przepracował tam ponad 4 tys. godzin, co dawało średnio 331 godzin miesięcznie. Po ujawnieniu tych faktów lekarz zrezygnował z członkostwa w KO, a Szpital Południowy zerwał z nim kontrakty, uruchamiając przy tym szczegółowe kontrole. Obecnie w sprawie trwa również kontrola NFZ.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: szpitalpieniądzelekarzDawid Kacprzyk
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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