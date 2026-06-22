Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę ze Szpitalem Bródnowskim

Po medialnej burzy wokół zarobków Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym, na jaw wyszły kolejne szczegóły aktywności zawodowej 29-letniego lekarza. Jak informował "Fakt", medyk był jednocześnie zatrudniony w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie w samym 2026 roku zdążył wypracować ponad 700 godzin. W obliczu trwających kontroli, placówka potwierdziła, że lekarz zawiesił współpracę.

Sprawa 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka, o którym zrobiło się głośno po ujawnieniu jego zarobków w Szpitalu Południowym, ma swój dalszy ciąg. Lekarz był związany kontraktem nie tylko z placówką, w której sprawował funkcję koordynatora SOR, ale również z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim.

Aktywność w Szpitalu Bródnowskim

Z informacji przekazanych "Faktowi” przez Magdalenę Anyszewską-Lasotę z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. wynika, że: Współpraca rozpoczęła się 5 lutego 2026 r. i opierała się na umowie cywilnoprawnej. Lekarz wykonywał obowiązki medyczne, a także zastępstwa zakładowego koordynatora świadczeń zdrowotnych. W 2026 roku lekarz miał przepracować w tej placówce 732 godziny.

Portal zauważa, że przekłada się to na średnio blisko sześć godzin pracy dziennie w tej placówce - wliczając w to wszystkie dni weekendowe oraz świąteczne od początku roku. Obecnie, w związku z wybuchem afery, szpital potwierdził "Faktowi”, że lekarz zawiesił wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy.

Kontrola grafiku lekarza w szpitalu

Teraz Mazowiecki Szpital Bródnowski ma sprawdzić, ile godzin miał przepracować lekarz. Według Radia Zet, kontrola ma objąć rozliczenie dyżurów lekarza i porównanie ich z rzeczywistą obecnością medyka w placówce.

Afera w Szpitalu Południowym

Przypomnijmy, że sprawa zyskała rozgłos, gdy jako radny Kacprzyk musiał opublikować oświadczenie majątkowe. Ujawniono wówczas, że w 2025 roku zarobił w Szpitalu Południowym 1,6 mln zł, mimo braku specjalizacji.

Według danych placówki, w 2025 roku przepracował tam ponad 4 tys. godzin, co dawało średnio 331 godzin miesięcznie. Po ujawnieniu tych faktów lekarz zrezygnował z członkostwa w KO, a Szpital Południowy zerwał z nim kontrakty, uruchamiając przy tym szczegółowe kontrole. Obecnie w sprawie trwa również kontrola NFZ.