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Kolejne doniesienia o aferze o warszawskim szpitalu. Trzaskowski reaguje

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 07:07
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Warszawa 14.05.2026 Przezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i posłanka KO Dorota Łoboda (L) podczas konferencji prasowej w Urędzie m.st Warszawy. Konferencja dotyczyła transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci. Fot. Wojtek Górski
Kolejne doniesienia o aferze o warszawskim szpitalu. Trzaskowski reaguje/Dziennik Gazeta Prawna
"Zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających" – zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na zarzuty ws. funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero postawił były pracownik tej placówki.

"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero (…) dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" – napisał Trzaskowski we wtorek późnym wieczorem na platformie X.

Błędy lekarskie i powikłania

Dr Emil Jędrzejewski twierdzi m.in., że na SOR Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Wywiad z Jędrzejewskim miał związek z publikacją portalu zero.pl z 15 czerwca, w której m.in. przywołano treść oświadczenia majątkowego Kacprzyka. Wynikało z niego, że w trakcie specjalizacji zarobił w ub. r. 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

Zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych

Dawid Kacprzyk to 29-letni radny dzielnicy Ursus w Warszawie. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym.

Wedle oświadczenia majątkowego zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta. Z jego oświadczenia majątkowego lekarza wynika, że zakupił bez kredytu mieszkanie warte 900 tys. złotych. Ma także nowe Porsche Panamera o wartości ponad pół miliona złotych.

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Źródło PAP
Tematy: szpitalWarszawaRafal Trzaskowski
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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