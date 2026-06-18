Po roku zostają milionerami. Ujawnili stawki lekarzy na kontraktach

Ministerstwo zdrowia zaplanowało podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r. Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją zarobią 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł).

Wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach uznanych za priorytetowe wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie. W przypadku pozostałych specjalizacji będzie to odpowiednio 10 595,24 zł oraz 10 913,10 zł. zł).

Zarabia miesięcznie 151 tys. 097 zł

To wszystko to stawki minimalne, bez dyżurów. W rzeczywistości lekarze zarabiają o wiele więcej. Mediana zarobków lekarza specjalisty zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 23 tys. 666 zł brutto miesięcznie. Niemal 37 proc. tej grupy mieści się w przedziale od 10 do 20 tys. zł brutto, a tylko 0,2 proc. przekracza 100 tys. zł miesięcznie.

Łódzkie szpitale ujawniły, ile płacą swoim specjalistom. Najwyższe zarobki dotyczą lekarzy pracujących na tzw. kontraktach, czyli umowach cywilnoprawnych poza Kodeksem pracy. Okazuje się, że urolog na kontrakcie zarabia miesięcznie 151 tys. 097 zł, ortopeda - 142 tys. 032 zł. Kierownik oddziału kardiochirurgicznego dostaje 29 tys. 300 zł samego dodatku funkcyjnego.

Większość szpitali nie chce ujawniać danych o zarobkach

W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie urolog otrzymuje 120 zł za godzinę. Do tego dochodzi procent od wartości każdego wykonanego zabiegu. W sumie miesięczna wypłata sięga ponad 151 tys. zł. Stawki dla indywidualnych anestezjologów na kontrakcie wynoszą 230 zł za godzinę w dni robocze i 250 zł w weekendy oraz święta.

Większość szpitali nie chce jednak ujawniać danych o zarobkach. Dwa łódzkie szpitale kliniczne zażądały za przygotowanie odpowiedzi od 2 do 4 tys. zł. Jeśli szpitale nie podają wynagrodzeń, to raczej jest niechęć do tego, żeby wszyscy wiedzieli o konkretnych stawkach - powiedział w "Wyborczej" prawnik Szymon Osowski z Watchdog Polska. Podkreślił, że wydatki ze środków publicznych są zgodnie z prawem jawne.