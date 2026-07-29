Wybory na prezydenta Krakowa. Donald Tusk ogłosił decyzję

4 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) ze stanowiska prezydenta miasta. We wtorek, 28 lipca, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie oddalające protest ws. ważności referendum z 24 maja. Orzeczenie SA jest ostateczne i oznacza, że referendum jest ważne. Po zakończeniu procedury dotyczącej protestów referendalnych premier wyznaczył datę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.

Wybory w Krakowie. Termin i kalendarz wyborczy

Donald Tusk zapowiedział, że rozporządzenie zostanie wydane w piątek. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z niego, że planuje się zarządzenie wyborów na 27 września.

W projekcie znalazł się także kalendarz wyborczy. Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Do 24 sierpnia komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie komisji kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16 w czwartek 3 września.

Kapania wyborcza w Krakowie

Do 25 września potrwa kampania wyborcza. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję prezydenta sprawuje wskazany przez premiera Donalda Tuska dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: Michał Drewnicki (PiS), Monika Piątkowska (KO, PSL), Jan Hoffman - jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),