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Spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. O tym rozmawiali

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 18:24
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Donald Tusk, Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. O tym rozmawiali/PAP
Premier Donald Tusk poinformował po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że wśród tematów rozmowy był przebieg rozmów prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie oraz kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem.

Według wcześniejszych zapowiedzi KPRM tematem rozmowy polskiego premiera z prezydentem Ukrainy miało być podsumowanie wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych.

Donald Tusk informuje po spotkaniu

Po spotkaniu z Zełenskim Tusk przekazał na X, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. „Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” - zaznaczył szef polskiego rządu.

Prezydent Ukrainy przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie we wtorek uczestniczył w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. We wtorek wieczorem Senat USA przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk.

Licencja na produkcję rakiet

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Zełenski stwierdził także, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie.

Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskWołodomyr Zełenski
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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