Dziennik Gazeta Prawana logo

"Konflikt się rozszerzy". Iran stawia ultimatum i zapowiada konsekwencje

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 19:59
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Iran, atak
"Konflikt się rozszerzy". Iran zapowiada konsekwencje po atakach USA/PAP/EPA
Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie "rozprzestrzeni się", jeśli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań - przekazała agencja AFP. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek.

"Jeśli Amerykanie ponownie dadzą się oszukać syjonistom lub sprzymierzą się z nimi i będą nalegać na kontynuowanie wojny, zwłaszcza poprzez naloty, konflikt się rozszerzy" – powiedział rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia, cytowany przez AFP.

Blokada w cieśninie Ormuz

Jak przekazała agencja dpa, Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)zatrzymuje statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Według IRGC zatrzymanych zostało sześć jednostek. Korpus utrzymuje, że sprawuje kontrolę nad obszarem o powierzchni 240 tys. km kw. obejmującym Zatokę Perską i cieśninę Ormuz.

Jak przekazał IRGC, żadna jednostka nie może przepłynąć przez cieśninę bez przestrzegania irańskich przepisów, a próby zmiany kursu statków przez siły USA spotkały się ze "zdecydowaną reakcją: i strzałami ostrzegawczymi. W rezultacie jednostki dotknięte awarią zmuszone były do zawrócenia - poinformował Korpus.

Według anglojęzycznej irańskiej stacji Press TV rzecznik MSZ Esmail Baghai oświadczył, że sytuacja na szlaku żeglugowym w cieśninie Ormuz nie uległa zmianie. Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest kluczowym szlakiem transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przed rozpoczętą pod koniec lutego wojną przechodziło przez nią około 20 proc. światowego zużycia tych surowców, a żegluga nie była regulowana i ograniczana przez Iran. Blokada szlaku wywołała wzrost cen ropy.

Uderzenia USA na cele wojskowe w Iranie

Po wybuchu konfliktu Iran niemal całkowicie zablokował Ormuz i dąży do przejęcia nad nim kontroli. Gwałtownie zmniejszyło to liczbę statków przepływających przez ten szlak. Setki innych jednostek zostały uwięzione na okolicznych akwenach.

W odpowiedzi na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz USA od dwóch tygodni niemal codziennie prowadzą uderzenia na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie naloty spotykają się z kolei z irańskim odwetem wymierzonym w państwa regionu i znajdujące się tam bazy USA.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranUSAwojna
Powiązane
Berlin, atak, zamachowiec
Wjechał furgonetką w tłum. Sprawca ataku w Berlinie zastrzelony
Hungarian,Prime,Minister,Viktor,Orban,Made,Statements,At,A,Joint
Viktor Orban zapowiada nowe działania. Nie zamierza rezygnować
Ryszard Terlecki
Awantura w sieci w sprawie Ryszarda Terleckiego. "To polityczne dno"
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Konflikt się rozszerzy". Iran stawia ultimatum i zapowiada konsekwencje »
Zobacz
|
Thoughtful,Teenage,Girl,With,Glasses,Wearing,School,Attire,Pondering,Against
Trudny quiz ortograficzny. Z wynikiem 10/10 trafiasz do grona mistrzów
Tankowanie paliwa do samochodu na stacji Orlen
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 28 lipca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki usunięty z PiS. Tak napisał o prezesie Jarosławie Kaczyńskim
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje
Berlin, atak, zamachowiec
Wjechał furgonetką w tłum. Sprawca ataku w Berlinie zastrzelony
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj