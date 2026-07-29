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Groźne upały we Włoszech. Czerwony alarm w 11 miastach. Meteorolog: Będziemy cierpieć

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 15:12
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Włochy, upał
Włochy, upał/Shutterstock
Nad Włochy nadeszła w środę czwarta fala ekstremalnych upałów, która według prognoz potrwa co najmniej kilkanaście dni. W wielu miastach temperatura przekroczy 40 stopni. W piątek czerwony alarm ten będzie obowiązywał w 11 miastach.

Kolejny tego lata antycyklon afrykański znad Sahary sprawi, że w tych dniach temperatura sięgająca obecnie 37 stopni wzrośnie do 41 zarówno na północy kraju, jak i na południu. Szczyt upałów zapowiadany jest na pierwszy weekend sierpnia. W niedzielę najgoręcej ma być we Florencji, gdzie przebywają tysiące turystów z całego świata oraz w Terni w Umbrii.

Czerwone alerty w miastach

Meteorolog Lorenzo Tedici, cytowany przez Ansę, wyjaśnił, że fala gorąca utrzyma się do połowy sierpnia. Będziemy cierpieć z powodu tropikalnych nocy, gdy minimalna temperatura wyniesie 25 stopni. Ziemia będzie coraz bardziej wysychać, a lodowce będą topnieć- dodał.

Temperatura w morzu sięgnie 28-30 stopni. Od czwartku rosnąć będzie codziennie liczba włoskich miast, objętych najwyższym stopniem alarmu z powodu upałów. Ogłasza go Ministerstwo Zdrowia ostrzegając, że czerwony alert oznacza zagrożenie dla całej populacji. W piątek alarm ten będzie obowiązywał w 11 miastach, w tym w Rzymie, Bolzano, Florencji, Perugii i Turynie.

Wakacje Polaków

Z badania "Polacy na wakacjach 2026" wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 76 proc. ankietowanych. Najczęściej wybieranym kierunkiem pozostaje Polska - taki wariant wskazało 58 proc. osób deklarujących podróż.

Wśród zagranicznych kierunków najczęściej pojawiały się kraje południowej Europy. Najwięcej wskazań uzyskała Grecja, którą wybrało 7,3 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęły Włochy z wynikiem 6,8 proc. oraz Hiszpania - 6,7 proc. Ankietowani wskazywali także Chorwację i Turcję, po 3,6 proc. Ryainarem Polacy natomiast najchętniej latają do Włoch/

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Źródło PAP
Tematy: Włochyupały
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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